Пушков прокомментировал заявления Макрона и Меркель по СЦКК

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков рассказал, что должны предпринять президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы российские военные вернулись в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне Меркель и Макрон потребовали возвращения российских офицеров в СЦКК в Донбассе, поскольку, по их мнению Центр играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ.

"Если Макрон и Меркель хотят возвращения российских военных в СЦКК, они должны потребовать от Киева изменить поведение, а не Москву призывать", — написал он на своей странице в микроблоге в Twitter.

Ранее МИД России сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. Это решение в ведомстве объяснили постоянными трудностями, с которыми сталкивались офицеры из-за действий Киева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возможность возвращения в СЦКК, но только в том случае, если Украина прекратит провокационные действия.