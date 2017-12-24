МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб, отвечавший за расследование скандала вокруг почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, планирует через несколько месяцев покинуть свой пост, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против нее за десять дней до выборов.
После увольнения Коми Маккейб исполнял обязанности главы ФБР вплоть до утверждения нового директора Кристофера Рэя. Он также был в числе претендентов на пост главы ведомства. Сообщается, что 49-летний Маккейб намеревается покинуть свой пост как только он получит право на получение полной пенсии. Такой момент, по данным газеты, наступит не раньше марта.
На этот раз президент также довольно скоро поспешил отреагировать на новости о предполагаемом уходе Маккейба с поста.
"Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб спешит уйти в отставку с полной пенсией. Осталось 90 дней?", — написал Трамп в Twitter, вспомнив также и об инциденте с кампанией жены чиновника.