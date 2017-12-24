МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Заместитель главы ФБР Эндрю Маккейб, отвечавший за расследование скандала вокруг почты кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, планирует через несколько месяцев покинуть свой пост, пишет издание Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Маккейб был правой рукой бывшего директора бюро Джеймса Коми. Коми вел расследование в отношении президента США Дональда Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. В мае Трамп уволил его, заявив, что тот не способен выполнять свои обязанности.

При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против нее за десять дней до выборов.

После увольнения Коми Маккейб исполнял обязанности главы ФБР вплоть до утверждения нового директора Кристофера Рэя. Он также был в числе претендентов на пост главы ведомства. Сообщается, что 49-летний Маккейб намеревается покинуть свой пост как только он получит право на получение полной пенсии. Такой момент, по данным газеты, наступит не раньше марта.

Внутри бюро, как и вне его, в адрес Маккейба высказываются и позитивные и негативные оценки. По данным открытых источников, супруга Маккейба Джилл в 2015 году баллотировалась в сенат штата Виргинии и якобы получила крупный взнос от Национального комитета Демократической партии. Эта информация всплыла в октябре 2016 года, вызвав шквал критики со стороны тогда еще кандидата в президенты Дональда Трампа, а также республиканцев конгресса.

На этот раз президент также довольно скоро поспешил отреагировать на новости о предполагаемом уходе Маккейба с поста.

"Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб спешит уйти в отставку с полной пенсией. Осталось 90 дней?", — написал Трамп в Twitter, вспомнив также и об инциденте с кампанией жены чиновника.