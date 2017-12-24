Венесуэла вышлет двух иностранных дипломатов

МЕХИКО, 24 дек — РИА Новости. Посол Бразилии в Венесуэле и поверенный в делах Канады объявлены в субботу персонами нон грата решением Национального учредительного собрания Венесуэлы.

Глава высшего представительного органа Делси Родригес объяснила, что канадский дипломат постоянно вмешивался во внутренние дела Венесуэлы, а бразильскому посланнику придется уехать из-за событий с импичментом президента Дилмы Роуссефф.

Агентство AVN уточняет, что решение в отношении посла Бразилии будет действовать до восстановления конституционного порядка в этой стране, который, по мнению Каракаса, был нарушен смещением с поста главы государства представительницы левых сил в 2016 году.

Бразилия уже отреагировала на дипломатический демарш Венесуэлы. "В случае подтверждения это решение еще раз демонстрирует авторитарный характер администрации Николаса Мадуро и отсутствие у него готовности к какому-либо диалогу. Бразилия применит соответствующие ответные меры", — говорится в заявлении МИД страны.