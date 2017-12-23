В Саудовской Аравии произошла вспышка птичьего гриппа

ДУБАЙ, 23 дек — РИА Новости. Вспышка птичьего гриппа привела к выбраковке 60 тысяч птиц в Эр-Рияде, сообщает эмиратское издание The National.

Как пишет издание, инфекция стала причиной гибели 14 птиц, около 60 тысяч птиц были изолированы во избежание распространения инфекции. Других подробностей не сообщается.

Саудовская Аравия в этом году ввела ограничения на импорт птицы из некоторых стран, например, из Болгарии, чтобы предотвратить распространение этого гриппа, отмечает издание.

По данным ВОЗ, несмотря на то, что вирус H5N8 является высокопатогенным для домашних и диких птиц, риски заражения для человека хоть и нельзя исключать, но они находятся на крайне низком уровне.