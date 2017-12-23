Порошенко рассказал, для чего Украине американское оружие

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. 13 декабря 2017. Архивное фото

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. 13 декабря 2017. Архивное фото

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Киев нуждается в американском летальном оружии для "защиты украинских воинов и мирного населения". Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем Facebook.

"Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — отметил он. Глава государства добавил, что решение было подтверждено накануне во время переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Речь идет о предоставлении Киеву противотанковых ракет Javelin, соответствующий план поставок был ободрен президентом США Дональдом Трампом ранее в субботу.

"Усилия по оказанию помощи"

В американском дипломатическом ведомстве подтвердили принятие решения по поставкам Украине оборонительного вооружения.

"Соединенные Штаты решили поставить Украине усиленные оборонительные вооружения в качестве части наших усилий по оказанию помощи Украине по построению ее долговременных оборонительных возможностей для защиты ее суверенитета и территориальной целостности, а также для отражения дальнейших агрессий", — говорится в поступившем РИА Новости заявлении представителя Госдепа Хезер Науэрт без дальнейших подробностей.

В документе также отмечается, что помощь Украине носит "исключительно оборонительный характер".

Решение о поставках Киеву оружия прокомментировал американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн. По его мнению, наличие у Украины противотанковых комплексов необходимо для разрешения конфликта в Донбассе.

Также конгрессмен заявил, что решение "запоздало на многие годы", так как, по его словам, летальное оружие и ранее было необходимо Киеву для достижения мира.

Реакция ЛНР

В то же время в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили о том, что в случае, если Киев получит летальное оружие США, оно будет использоваться против мирных жителей.

"Принимая такое решение, западные партнеры Украины должны понимать, что данное оружие будет направлено ВСУ исключительно против мирных жителей. Применение тяжелого вооружения при обстреле жилых кварталов, школ, больниц, детских садов стало уже обычной практикой", — заявил и. о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Он также предостерег ВСУ от эскалации конфликта, отметив, что Киев может лишиться своего нового вооружения, "как это было, например, во время Дебальцевской операции".

"Весьма опасное" решение

При этом Москва сочла, что решение США направить на Украину оружие является "весьма опасным". Такое мнение высказал заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин. "Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве", — пояснил он.

Замминистра уверен, что поставка любых вооружений подталкивает украинскую "партию войны" к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе.

В Совфеде также осудили решение США. Глава международного комитета Константин Косачев подчеркнул, что оно принято в пользу войны, а не мира.

"Ложная (точнее, извращенная) интерпретация ситуации на юго-востоке держит в заложниках русофобских амбиций Киева и Вашингтона миллионы людей, ждущих от политиков мира, а не войны. Нынешнее решение Вашингтона — увы, в очередной раз в пользу войны, а не мира", —отметил он.

Формальное одобрение

В пятницу Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.

После формального одобрения президентом план поставок будет направлен в конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на одобрение госдепартамента США.