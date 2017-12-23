Депутаты Госдумы прибыли в Исламабад на конференцию по борьбе с терроризмом

ИСЛАМАБАД, 23 дек — РИА Новости. Делегация депутатов Госдумы РФ во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным прибыла в Исламабад.

В столице Пакистана в воскресенье пройдет международная конференция, посвященная борьбе с терроризмом. Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч Володина с коллегами из парламентов Пакистана, Афганистана, Ирана и Турции.

Также в воскресенье запланирована встреча с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси.