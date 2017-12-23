ВСУ два раза нарушили объявленное в Донбассе перемирие, заявили в ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (331)

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики два раза нарушили объявленное с 00.00 23 декабря перемирие в Донбассе, заявил в субботу РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в минувшую среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

"По состоянию на 21.30 ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) два раза нарушали режим "тишина", — сказал Марочко.

Представитель оборонного ведомства уточнил, что Народная милиция ЛНР, "несмотря на обстрелы со стороны ВСУ, не поддается на провокации и соблюдает взятые на себя обязательства".