Силовики обстреляли пригород Донецка, завили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики продолжают наращивать огневое воздействие вдоль линии соприкосновения, обстрелу подверглись населенные пункты Докучаевск и Спартак в пригородах Донецка, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"Украинская сторона, несмотря на достигнутые договоренности о соблюдении режима прекращения огня, продолжает усиливать огневое воздействие вдоль линии соприкосновения. Так, противник вел прицельный огонь из БМП по гражданским объектам инфраструктуры в районе населенных пунктов Докучаевск и Спартак. Жертвы и разрушения уточняются", — заявил представитель оборонного ведомства.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.