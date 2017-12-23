Силовики обстреляли пригород Донецка, завили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики продолжают наращивать огневое воздействие вдоль линии соприкосновения, обстрелу подверглись населенные пункты Докучаевск и Спартак в пригородах Донецка, заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.
Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.