В Шереметьево задержали британскую учительницу с гранатой в чемодане

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево в чемодане у 46-летней британской учительницы нашли ручную гранату. Об этом сообщает Daily Mail.

Боеприпас обнаружили во время досмотра на входе в терминал. На допросе выяснилось, что женщина купила гранату на одном из московских рынков. По ее словам, она хотела продемонстрировать оружие студентам на уроках истории в лондонской школе.

Brit woman teacher causes Moscow security alert with fake grenade https://t.co/4vJptdRgY4 via @MailOnline — KazzyStevens (@KazzyStevensCRV) 23 декабря 2017 г.

Граната оказалась муляжом, однако сотрудники службы безопасности изъяли предмет. Подчеркивается, что боеприпас не являлся игрушкой: подобные модели используются военными в учебных целях.