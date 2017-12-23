МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия может вернуться в СЦКК, если он станет дееспособным органом, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

"Думаю, что варианты возвращения российских офицеров в СЦКК вполне могут быть реализованы. Разумеется, при одном условии. Речь идет о превращении этого центра в реальной действующий инструмент контроля за ситуацией в Донбассе", — сказал Клинцевич.

По его словам, российские офицеры должны там не просто значиться, а определять работу этого центра наряду со всеми другими его участниками.

Клинцевич подчеркнул, что требование немецкой и французской сторон о российском участии в работе СЦКК "весьма показательно". "В Европе понимают, что без России как одного из гарантов минского процесса мирное урегулирование внутриукраинского кризиса в принципе невозможно", — убеждён он.

Сенатор отметил, что уход России из СЦКК имеет под собой только одну причину: "нежелание быть статистами в органе, который ничего не решает". У России есть масса других возможностей воздействовать на ситуацию, добавил Клинцевич.

"Повторю еще раз: мы готовы вернуться в СЦКК, если он станет реально дееспособен", — сказал он.

Ранее МИД России сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках СЦКК. В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле допускают возвращение российских офицеров в СЦКК в том случае, если Киев прекратит провокационные действия в их отношении и предоставит им возможность и условия для выполнения своей функции.