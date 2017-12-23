Порошенко рассказал, для чего Украине нужно летальное оружие США

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Киеву необходимо летальное оружие из США для "защиты украинских воинов и мирного населения". Об этом президент страны Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook.

"Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН", — отметил глава государства.

Он добавил, что решение о поставках оборонительных вооружений было подтверждено накануне во время переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Ранее стало известно, что Белый дом одобрил план по предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin.