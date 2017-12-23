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В мире

Меркель и Макрон призвали вернуть российских офицеров в Донбасс

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (324)
18:3623.12.2017
(обновлено: 18:41 23.12.2017)
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoРоссийские военные, работающие в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в городе СоледарРоссийские военные, работающие в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в городе Соледар
© REUTERS / Oleksandr Klymenko

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российских военных просят вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. С таким заявлением выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Условия, при которых это возможно, ранее назвали в Кремле.

Бойцы ополчения ДНР на линии разграничения
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Совместное заявление канцлера Германии и президента Франции опубликовано на сайте правительства Германии.

"Они требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня", — говорится в документе.

Также Меркель и Макрон призвали все стороны конфликта выполнять свои обязанности и как можно скорее реализовать соглашения, которые они подписали, "чтобы смягчить страдания людей".

Лидеры Германии и Франции подтвердили необходимость полного выполнения минских договоренностей и подчеркнули, что им нет альтернативы. Кроме того, они приветствовали соглашение о трехсторонней контактной группе по обмену 360 пленных с обеих стороны.

Варшава беспокоится за наблюдателей

С призывом вернуть российских офицеров в СЦКК выступила и Польша.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прибывает на саммит ЕС в Брюсселе. 19 октября 2017
© AP Photo / Olivier Matthys
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"МИД Польши с обеспокоенностью воспринял эскалацию вооруженного конфликта на Украине, что подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года", — говорится в заявлении.

По мнению польских дипломатов, вывод российских представителей из СЦКК стал "фактором, способствующим увеличению напряжения".

Польша, которая представлена в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вторым по численности контингентом среди стран ЕС, рассматривает этот шаг как очередную попытку ухудшения безопасности наблюдателей и дальнейшее ограничение возможности выполнения ими задач.

"Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК", — заявляет МИД.

Условия Москвы

Российские представители в СЦКК покинули Донбасс 20 декабря. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и украинские силовики. 

Сотрудники Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на месте обстрела
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Политолог: реакция Киева на вывод офицеров РФ из СЦКК "шита белыми нитками"
Как заявил российский президент Владимир Путин в телефонной беседе с Ангелой Меркель, украинские власти долгое время затрудняли условия пребывания российских военных и исполнение ими обязанностей. Российская сторона неоднократно выступала с предложениями по урегулированию этой неприемлемой ситуации, но реакции от Киева не последовало.

При этом в Кремле не исключают, что российские наблюдатели могут вернуться в Донбасс. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва готова подумать об этом, если Киев прекратит "провокационные действия" в отношении российских военных и даст им работать.

В столовую под конвоем

После возвращения российских офицеров на родину генерал-лейтенант Сергей Костарев рассказал, с какими трудностями они столкнулись в Донбассе.

Российский военнослужащий в Соледаре Донецкой области. Архивное фото
© AFP 2017 / Anatolii Boiko
Российскому офицеру из СЦКК запретили въезд на Украину из-за Крыма
По его словам, украинские военные систематически устраивали провокации в отношении россиян — как при пересечении границы, так и в зоне конфликта.

Так, офицерам создали жесткие условия проживания и перемещения: например, в столовую и обратно их сопровождал вооруженный конвой.

Провокации были и на границе при возвращении наблюдателей. "Один офицер проходил пункт пропуска в течение пяти часов. Под надуманным предлогом у него изъяли загранпаспорт, потом потеряли предписание на выполнение задач", — рассказал генерал, добавив, что в конечном итоге проблему удалось решить.

Что касается непосредственного выполнения задач в зоне конфликта, то и тут ВСУ чинили препятствия.

"Российские офицеры добросовестно, зачастую с риском для жизни исполняли свои обязанности, способствуя восстановлению мира на юго-востоке Украины. В течение последних месяцев из-за действий украинской стороны деятельность СЦКК стала максимально ограниченной, условия пребывания нашего представительства на территории Украины значительно осложнились, а доступ офицеров российского представительства к линии соприкосновения сторон практически блокирован", — сказал Костарев.

И даже возвращение офицеров на родину пришлось задержать — опять же по вине Киева.

Воронка от минометного снаряда, образовавшаяся в результате обстрела в районе города Ясиноватая Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Перед бурей. Зачем Киев "выжил" российских наблюдателей из Донбасса
"Были не вовремя поданы автобусы, что помешало переходу через КПП "Майорск", и мы были вынуждены отменить свой переход, так как это было небезопасно", — пояснил генерал.

Кроме того, он напомнил, что с 1 января Украина вводит на границе биометрический контроль, а это неприемлемо для российских военнослужащих. Однако неоднократные обращения о необходимости урегулирования этого вопроса ни к чему не привели, добавил Костарев.

По его словам, правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не урегулировали.

Подробнее о конфликте на востоке Украины — в хронике РИА Новости >>

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В мире
Комментарии
17 пользователей оставили 18 комментариев
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vadiklet
Ах, они даже требуют?! Ну-ну...
19:06
23.12.2017
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matveevalex1972
"При этом в Кремле не исключают, что российские наблюдатели могут вернуться в Донбасс." РИА Новости

Не, мужики - если и возвращайтесь - то только вместе с сослуживцами, каждый хотя бы по одному полку с собой прихватите...
18:54
23.12.2017
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