Меркель и Макрон призвали вернуть российских офицеров в Донбасс

Российские военные, работающие в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в городе Соледар

Российские военные, работающие в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в городе Соледар

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Российских военных просят вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе. С таким заявлением выступили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Условия, при которых это возможно, ранее назвали в Кремле.

Совместное заявление канцлера Германии и президента Франции опубликовано на сайте правительства Германии.

"Они требуют возвращения российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе, который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и договоренностей о прекращении огня", — говорится в документе.

Также Меркель и Макрон призвали все стороны конфликта выполнять свои обязанности и как можно скорее реализовать соглашения, которые они подписали, "чтобы смягчить страдания людей".

Лидеры Германии и Франции подтвердили необходимость полного выполнения минских договоренностей и подчеркнули, что им нет альтернативы. Кроме того, они приветствовали соглашение о трехсторонней контактной группе по обмену 360 пленных с обеих стороны.

Варшава беспокоится за наблюдателей

С призывом вернуть российских офицеров в СЦКК выступила и Польша.

"МИД Польши с обеспокоенностью воспринял эскалацию вооруженного конфликта на Украине, что подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января 2017 года", — говорится в заявлении.

По мнению польских дипломатов, вывод российских представителей из СЦКК стал "фактором, способствующим увеличению напряжения".

Польша, которая представлена в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вторым по численности контингентом среди стран ЕС, рассматривает этот шаг как очередную попытку ухудшения безопасности наблюдателей и дальнейшее ограничение возможности выполнения ими задач.

"Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК", — заявляет МИД.

Условия Москвы

Российские представители в СЦКК покинули Донбасс 20 декабря. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и украинские силовики.

Как заявил российский президент Владимир Путин в телефонной беседе с Ангелой Меркель, украинские власти долгое время затрудняли условия пребывания российских военных и исполнение ими обязанностей. Российская сторона неоднократно выступала с предложениями по урегулированию этой неприемлемой ситуации, но реакции от Киева не последовало.

При этом в Кремле не исключают, что российские наблюдатели могут вернуться в Донбасс. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Москва готова подумать об этом, если Киев прекратит "провокационные действия" в отношении российских военных и даст им работать.

В столовую под конвоем

После возвращения российских офицеров на родину генерал-лейтенант Сергей Костарев рассказал, с какими трудностями они столкнулись в Донбассе.

По его словам, украинские военные систематически устраивали провокации в отношении россиян — как при пересечении границы, так и в зоне конфликта.

Так, офицерам создали жесткие условия проживания и перемещения: например, в столовую и обратно их сопровождал вооруженный конвой.

Провокации были и на границе при возвращении наблюдателей. "Один офицер проходил пункт пропуска в течение пяти часов. Под надуманным предлогом у него изъяли загранпаспорт, потом потеряли предписание на выполнение задач", — рассказал генерал, добавив, что в конечном итоге проблему удалось решить.

Что касается непосредственного выполнения задач в зоне конфликта, то и тут ВСУ чинили препятствия.

"Российские офицеры добросовестно, зачастую с риском для жизни исполняли свои обязанности, способствуя восстановлению мира на юго-востоке Украины. В течение последних месяцев из-за действий украинской стороны деятельность СЦКК стала максимально ограниченной, условия пребывания нашего представительства на территории Украины значительно осложнились, а доступ офицеров российского представительства к линии соприкосновения сторон практически блокирован", — сказал Костарев.

И даже возвращение офицеров на родину пришлось задержать — опять же по вине Киева.

"Были не вовремя поданы автобусы, что помешало переходу через КПП "Майорск", и мы были вынуждены отменить свой переход, так как это было небезопасно", — пояснил генерал.

Кроме того, он напомнил, что с 1 января Украина вводит на границе биометрический контроль, а это неприемлемо для российских военнослужащих. Однако неоднократные обращения о необходимости урегулирования этого вопроса ни к чему не привели, добавил Костарев.

По его словам, правовой статус российских военнослужащих в составе СЦКК за три года существования Центра руководством Украины так и не урегулировали.

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