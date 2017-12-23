Глухая девочка узнала, что ее мама беременна

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Сеть попало видео глухой девочки, которая узнала, что у нее будет брат или сестра, сообщает Daily Mirror.

Родители восьмилетней Люси Грей переживали, что не смогут донести до дочери новость о прибавлении в семействе с помощью языка глухонемых.

Вначале мать девочки Линдсей показала ей снимок УЗИ и указала на куклу. Однако Люси решила, что ей показывают старый снимок.

Когда Линдсей объяснила, что речь идет не о ней, Люси поинтересовалась, не беременна ли ее бабушка. Получив отрицательный ответ, девочка задумалась и вдруг все поняла, а затем бросилась обнимать мамин живот.

Девочка спросила, будет ли у нее младший брат, однако родители объяснили, что пока не знают пол будущего ребенка.