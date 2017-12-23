МАДРИД, 23 дек — РИА Новости. Три человека получили легкие ранения при взрыве бытового газа в испанском автономном сообществе Мурсия, сообщает региональная служба по чрезвычайным ситуациям.

Взорвался баллон с бутаном на продовольственном рынке в городе Лорка. В момент взрыва там было много людей, сообщил советник по чрезвычайным ситуациям Хуан Мигель Байонас.

LA PLAZA DE ABASTOS ABRIRÁ MAÑANA POR LA MAÑANA A PARTIR DE LAS 8 PARA ATENDER A TODOS SUS CLIENTES.

Esta tarde se completarán los trabajos de retirada de elementos dañados. pic.twitter.com/JnV7PkpL25 — Ayuntamiento Lorca (@AytoLorca) 23 декабря 2017 г.

Еще один человек пережил приступ паники — ему также медики также оказали ему помощь. Одного из пострадавших доставили в местную больницу.

После того как в службу 112 поступили многочисленные звонки о происшествии, на место инцидента направились автомобили службы по чрезвычайным ситуациям, пожарные и кареты скорой помощи.