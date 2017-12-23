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В мире

В Дании зоопарки просят приносить им домашних питомцев на корм львам

15:2223.12.2017
(обновлено: 18:49 23.12.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЛев. Архивное фотоЛев. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Два датских зоопарка принимают от местных жителей домашних животных, которые потом пойдут на корм хищникам. Об этом сообщает датский телеканал TV2.

Жираф по кличке Мариус
© REUTERS / Kasper Palsnov/Scanpix Denmark
Жирафа умертвили в зоопарке Копенгагена, несмотря на протесты общества

Речь идет о Копенгагенском и Гивскудском зоопарках. Первый приобрел дурную славу после того, как там на глазах у детей умертвили жирафа Мариуса, тушу которого впоследствии разделали и скормили львам.

Сейчас оба зоопарка с радостью принимают ненужных маленьких животных, например морских свинок и кроликов, которыми затем питаются львы, тигры и волки.

"Хорошо, когда у животных разнообразное питание, а не всегда лошадь или корова. Плюс мех весело жевать, а внутренние органы для них очень полезны", — заявила TV2 сотрудница зоопарка Анна-Софи Эллер.

Она отметила, что на корм идут только те животные, которые были бы естественной добычей для хищников. "Скармливать им кошек и собак было бы неэтично, потому что это для них неестественно", — пояснила Эллер.

Львенок в зоопарке Орегона. Архивное фото
© AP Photo / Don Ryan
Датский зоопарк приглашает детей посмотреть на вскрытие льва

Сотрудники зоопарков также высказываются за полную открытость и призывают родителей вместо историй о "кроличьем рае" рассказывать детям всю правду о том, что произойдет с их питомцем. В некоторых случаях у владельцев есть возможность лично наблюдать момент гибели собственных животных.

Директор Гивскудского зоопарка Ричард Остербалле подчеркнул, что они прибегают к подобной практике не для того, чтобы предлагать людям способ убить своих питомцев. "Нам просто нужны животные", — заявил он. При этом сотрудники этого зоопарка также стараются быть открытыми в том, что они делают. "Когда люди приносят сюда своих кроликов, это для того, чтобы их убили. Мы не пытаемся скрыть это от детей", — пояснил он.

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В мире
Комментарии
58 пользователей оставили 85 комментариев
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giskonatalia
Администрация зоопарка нравственные уроды, которых к животным на пушечный выстрел подпускать нельзя. Ещё и детскую психику им кто-то позволяет вполне легально травмировать. Вопрос: кто? И для чего это делается? Скоро вполне себе шизофреников и садистов вырастят с такими методами воздействия на общество и психику детей. Какие то твари с извращённым сознанием пытаются по всему миру насаждать деградацию и тупизм. Примеров тому тьма. И пол третий и рьяное отстаивание прав ЛГТБ, и игрушки гермофродиты для детей, и такой вот узаконенный садизм, без стыда выставляемый на всеобщее обозрение. Мракобесие насаждается одним словом, а это путь в никуда...
15:42
23.12.2017
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Злотников Степан
Замечательный довесок к однополым бракам!
15:38
23.12.2017
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