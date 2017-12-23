В российском МИД оценили перспективы американских санкций против КНДР

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Упор США на международные санкции в ущерб дипломатическим шагам не помогут решению проблем Корейского полуострова, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном в связи с принятием СБ ООН новой резолюции в отношении КНДР.

"Вновь вынуждены подчеркнуть, что упор Вашингтона на широкоохватные международные рестрикции в ущерб поиску устойчивых политико-дипломатических развязок не будет способствовать решению накопившихся проблем и нормализации обстановки в этом регионе", — говорится в документе.

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.

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