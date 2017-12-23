МИД призвал КНДР и США к сдержанности

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Россия призывает КНДР и США проявить сдержанность и отказаться от действий, которые чреваты непредсказуемыми последствиями для региона, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ в связи с принятием СБ ООН новой резолюции по КНДР.

"Призываем все заинтересованные стороны, прежде всего КНДР и США, проявлять сдержанность и отказаться от действий, которые чреваты непредсказуемыми и разрушительными последствиями для всего региона Северо-Восточной Азии и за его пределами", — сказано в комментарии.

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.