МИД призвал решать проблему КНДР через диалог и переговоры

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Изоляция и давление в отношении КНДР должны уступить место диалогу и переговорам, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном в связи с принятием СБ ООН новой резолюции по КНДР.

"Пора переходить к выполнению не только санкционных разделов соответствующих решений СБ, но и тех их положений, которые призывают к мирному политико-дипломатическому урегулированию ситуации через диалог и переговоры. Очевидно, что устаревшие, показавшие свою неэффективность алгоритмы решения ядерной проблемы Корейского полуострова результатов не дают", — говорится в комментарии.

"Изоляция и давление должны уступить место диалогу и переговорам", — подчеркивает МИД

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в ходе напряженной работы по согласованию текста резолюции "удалось значительно скорректировать первоначальный крайне жесткий проект американской стороны, фактически предполагавший установление тотальной торгово-экономической блокады КНДР и введение санкций в отношении всего руководства страны".

"По требованию российской делегации, в результате обеспечено продолжение реализации крупнейшего российско-северокорейского проекта в области транзита угля "Хасан-Раджин", сохранение прямого авиасообщения между нашими странами. Ушло подведение под санкции высшего руководства КНДР, правительства и Трудовой партии Кореи, а также полное эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов в КНДР. Смягчены положения, касающиеся задержания, досмотра и действий в отношении "подозрительных" судов", — отмечает МИД РФ.

Россия также добилась снятия положения о безусловной, "обвальной" репатриации северокорейских трудовых мигрантов, сказано в комментарии. "Теперь речь, по сути, идет об их возвращении на родину в 24-месячный срок. При этом данное требование не касается северокорейцев, ставших гражданами принимающего государства либо тех, чья репатриация не допускается в соответствии с национальным законодательством и международным правом", — поясняет МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что РФ последовательно выступает за скорейший запуск переговорного процесса и ведет работу для нахождения взаимоприемлемых путей комплексного решения проблем Корейского полуострова. "Именно на это и направлена предложенная нами соответствующая "дорожная карта" урегулирования", — сказано в документе.

Совет Безопасности ООН в пятницу единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ вводит новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие рестрикции, касающиеся импорта в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств, а также закупок основных северокорейских экспортных товаров.