В Осло совершил экстренную посадку самолет Finnair

ХЕЛЬСИНКИ, 23 дек — РИА Новости. Самолет финского национального перевозчика Finnair Манчестер — Хельсинки совершил экстренную посадку в аэропорту Осло из-за треснувшего стекла кабины пилотов, сообщила в субботу РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью Finnair Пайвут Таллквист.

"Полет рейса AY1366 из Англии в Хельсинки-Вантаа был прерван в Осло. Самолет вылетел из аэропорта Манчестера после 18 часов (в пятницу). По пути была обнаружена трещина стекла кабины пилотов. На борту находилось около 100 пассажиров", — рассказала она.

Все пассажиры были на ночь размещены в отеле в Осло. Часть пассажиров уже доставлена в Хельсинки, оставшиеся прибудут в субботу другим рейсом, уточнила Таллквист.

Самолет с повреждённым стеклом пока находится в Осло, ожидая ремонта.