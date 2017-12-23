В ЛНР обвинили украинских военных в нарушении рождественского перемирия

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики нарушили объявленное с субботы рождественское перемирие в Донбассе, заявил РИА Новости официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Контактная группа по урегулированию конфликта в среду согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В ДНР ранее заявили, что украинские вооруженные силы уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.

"Бессрочное перемирие не продлилось и сутки. Уже в 12.35 из гранатомета ГП-25, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия с направления Крымское подверглись обстрелу позиции народной милиции в районе Фрунзе", — заявил Марочко.

Он добавил, что военнослужащие народной милиции под роспись были ознакомлены с приказом о соблюдении режима прекращения огня, который также был опубликован в СМИ, а украинское командование подобного шага не сделало.

"Вооруженные силы Украины при обстреле территории ЛНР начали использовать и более тяжелое вооружение. Так, в 12.50 были применены минометы калибром 82 миллиметра, автоматические гранатометы станковые и зенитные установки ЗУ 23-2, с направления Луганское в направлении Калиновка", — сказал Марочко.