Польша попросила российских офицеров вернуться в СЦКК в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (323)

Представитель СЦКК наблюдает за ремонтом моста в Станице Луганской. Архивное фото

Представитель СЦКК наблюдает за ремонтом моста в Станице Луганской. Архивное фото

ВАРШАВА, 23 дек — РИА Новости. Польша просит российских представителей вернуться в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе (СЦКК), говорится в заявлении польского МИД.

В Варшаве с обеспокоенностью восприняли эскалацию вооруженного конфликта на Украине, что подтверждается оценкой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, отмечает внешнеполитическое ведомство. "Количество нарушений перемирия в Донбассе достигло уровня, которого не было с января", — говорится в заявлении.

По мнению польского МИД, вывод российских офицеров стал фактором, который способствует усилению напряженности.

Польша, представленная в Специальной мониторинговой миссии вторым по численности контингентом среди стран ЕС, рассматривает этот шаг как очередную попытку нарушения безопасности наблюдателей и дальнейшее ограничение их возможности выполнять свои задачи.



Выполнение Минских соглашений Россия отозвала своих офицеров-наблюдателей из Донбасса из-за того, что Киев долгое время препятствовал их работе и создавал "напряженную морально-психологическую обстановку". Например, офицерам ограничивали доступ к линии соприкосновения и запрещали общаться с местным населением.

"Мы выражаем надежду, что российская сторона примет решение о немедленном возвращении в СЦКК", — заключает МИД.