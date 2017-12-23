Карасин: поставки США оружия Украине подталкивают Киев к силовому сценарию

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Решение США о поставке любых вооружений Украине поощряет воинственное крыло в Киеве, подталкивает украинские власти к реализации силового сценария в Донбассе, заявил в субботу РИА Новости статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin. В то же время представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.