Российский МИД назвал опасным решение США о поставках оружия Украине

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Москве считают весьма опасным решение США поставлять Киеву летальное оружие, заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.

"Дело даже не столько в параметрах и количестве американских вооружений, а в де-факто поощрении Вашингтоном воинственных сил в Киеве", — сказал он.

Поставка любых вооружений подталкивает украинскую "партию войны" к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе. "В этом вся опасность", — уверен замминистра.

Кроме того, это усиливает вероятность срыва процесса урегулирования и ставит под сомнение перспективы выполнения Минских соглашений.

"Тем более это мешает налаживанию диалога между Киевом и Донбассом, без чего кризис невозможно решить", — заключил Карасин.

Ранее представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон решил поставить Украине оборонительные вооружения "для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета". При этом, по данным американских СМИ, администрация президента Дональда Трампа уже одобрила предоставление Киеву "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin.

Россия неоднократно предостерегала Запад от подобных шагов, так как они приведут только к эскалации конфликта.