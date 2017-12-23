Российский МИД назвал опасным решение США о поставках оружия Украине

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. В Москве считают весьма опасным решение США поставлять Киеву летальное оружие, заявил РИА Новости статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин.
Поставка любых вооружений подталкивает украинскую "партию войны" к силовому сценарию решения конфликта в Донбассе. "В этом вся опасность", — уверен замминистра.
Кроме того, это усиливает вероятность срыва процесса урегулирования и ставит под сомнение перспективы выполнения Минских соглашений.
"Тем более это мешает налаживанию диалога между Киевом и Донбассом, без чего кризис невозможно решить", — заключил Карасин.
Россия неоднократно предостерегала Запад от подобных шагов, так как они приведут только к эскалации конфликта.