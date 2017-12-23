Пушков прокомментировал решение США о поставках оружия Украине

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что решение США поставлять оружие на Украину является ясным сигналом Киеву о поддержке попытки военного решения конфликта в стране.Twitter.
В пятницу представитель госдепартамента США Хезер Науэрт сообщила, что Вашингтон принял решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.
Ранее глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал решение принятым в пользу войны, а не мира.
Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса.