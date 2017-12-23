Кабулов: в группировку ИГ* в Афганистане входят более 10 тысяч человек

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Запрещенная в России и других странах террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ*) существенно нарастила свою мощь в Афганистане, по данным РФ, численность группировки превышает 10 тысяч человек, а пополнение идет, в том числе, из Сирии и Ирака, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель российского президента, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Россия была одной из первых, кто забил тревогу в связи с появлением ИГИЛ* в Афганистане… За последнее время "Исламское государство"* существенно нарастило свою мощь в стране. По нашим оценкам, численность группировки уже превышает 10 тысяч человек и продолжает расти, в частности, за счет новых пополнений из числа получивших опыт в Сирии и Ираке боевиков", — сказал Кабулов.

Он обратил внимание на то, что отряды ИГ* концентрируются на севере Афганистана, в приграничных с Таджикистаном и Туркменистаном провинциях.

"Особо нас тревожат провинции Джаузджан и Сари-Пуль, где недавно среди действующих боевиков зафиксировано появление граждан Алжира и Франции. ИГИЛ* четко ставит целью распространение влияния за пределы Афганистана, который они считают своей опорной базой. Это представляет серьезные угрозы безопасности, прежде всего, для стран Центральной Азии и южных регионов России", — подчеркнул Кабулов.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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