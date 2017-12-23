Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах

АФИНЫ, 23 дек — РИА Новости. Первый зимний снегопад прошел в Греции: на дорогах образовались многокилометровые пробки, сотни машин на несколько часов оказались заблокированы снежными заносами, сообщает телеканал ERT.
Thick snow last night also in Polydrosos, central Greece (384 m). Report: Arahovameteo Group pic.twitter.com/BOtzoVzlZ8— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 декабря 2017 г.
Снег пошел вечером 22 декабря, когда тысячи греков отправились на рождественские каникулы.
На автомагистрали Афины — Ламия протяженность затора составила 15 километров, машины стояли около восьми часов. Движение возобновилось только ближе к полуночи.
В континентальной Греции — в Коринфе, Ахайе, Аркадии, во многих других районах — автомобилистов предупреждают о необходимости противоскользящих цепей для колес, в горных регионах движение было прервано.
Greece snow ❄️❄️❄️❄️🎅🎅🎅🎅🎄🎄🎄🎄 pic.twitter.com/WCc7nekYtu— xristos (@xristostsamoul1) 21 декабря 2017 г.
На некоторых трассах полиция запретила проезд тяжелых грузовиков.
В столичном регионе Аттика приостанавливали движение в горах Парнита и Пентели, на старой национальной автодороге Афины — Фивы от городка Виллия. Из-за шторма запрещен выход судов из портов Рафина и Лаврио, из Пирея не ходят паромы на Кикладские острова.
Телеканал советует путешественникам перед отъездом из дома связаться с местными портовыми властями и туристическими агентствами, чтобы узнать об изменениях в расписании.
Σε κλοιό χιονιά η Ελλάδα (Φώτος- Βίντεο) https://t.co/nxrJcNtK5N #snow #greece #weather #snowfall pic.twitter.com/M1cTAidgbn— Offsite Cy (@OffsiteCyNews) 23 декабря 2017 г.