Снегопад в Греции вызвал коллапс на дорогах

АФИНЫ, 23 дек — РИА Новости. Первый зимний снегопад прошел в Греции: на дорогах образовались многокилометровые пробки, сотни машин на несколько часов оказались заблокированы снежными заносами, сообщает телеканал ERT.

Thick snow last night also in Polydrosos, central Greece (384 m). Report: Arahovameteo Group pic.twitter.com/BOtzoVzlZ8 — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 22 декабря 2017 г.

Снег пошел вечером 22 декабря, когда тысячи греков отправились на рождественские каникулы.

На автомагистрали Афины — Ламия протяженность затора составила 15 километров, машины стояли около восьми часов. Движение возобновилось только ближе к полуночи.

В континентальной Греции — в Коринфе, Ахайе, Аркадии, во многих других районах — автомобилистов предупреждают о необходимости противоскользящих цепей для колес, в горных регионах движение было прервано.

​На некоторых трассах полиция запретила проезд тяжелых грузовиков.

В столичном регионе Аттика приостанавливали движение в горах Парнита и Пентели, на старой национальной автодороге Афины — Фивы от городка Виллия. Из-за шторма запрещен выход судов из портов Рафина и Лаврио, из Пирея не ходят паромы на Кикладские острова.

Телеканал советует путешественникам перед отъездом из дома связаться с местными портовыми властями и туристическими агентствами, чтобы узнать об изменениях в расписании.