Силовики выпустили более 160 мин и снарядов по ДНР, заявили в республике

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики выпустили больше 160 мин, снарядов и ракет РСЗО по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики в ходе минувших суток, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Донецкое направление, гаубицы 122-миллиметровые — восемь снарядов; минометы: 120-миллиметровые — 98 мин, 82-миллиметровые — 42 мины; РСЗО — 17 ракет. Мариупольское направление, минометы: 120-миллиметровые — 21 мина… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 495 единиц", — сказал представитель центра.