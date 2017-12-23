В Новой Зеландии чрезмерно дружелюбный пингвин стал любимцем прохожих

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователи Reddit пришли в восторг от видеоролика, на котором дружелюбный пингвин общается с людьми в Новой Зеландии.

За день видео посмотрели более 74 тысяч человек, оно собрало больше тысячи комментариев.

На кадрах толстоклювый пингвин (вид хохлатых пингвинов, обитающих в Новой Зеландии) подходит к людям, которые радостно его фотографируют. При этом ни малейшего страха он не испытывает.

В аннотации к видео сказано, что пингвин часто появляется в окрестностях и играет в кустах за домами.

Пользователи в комментариях обсудили не только самого представителя морских пернатых, но и Новую Зеландию в целом. Не обошлось и без сравнений с соседней Австралией.

"Австралия, в которой все животные хотят тебя убить. Новая Зеландия, где пингвины разгуливают как бродячие кошки. Одну из этих стран жестоко притесняют", — написал RamenJunkie.

"Не знаю почему, но я сразу понял, что это Новая Зеландия, как только увидел гифку", — делится death_of_field.

"Повышает ли наличие чертовски милого пингвина цены на недвижимость в этом районе?" — задается вопросом Monolithus.