В Новой Зеландии чрезмерно дружелюбный пингвин стал любимцем прохожих

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Пользователи Reddit пришли в восторг от видеоролика, на котором дружелюбный пингвин общается с людьми в Новой Зеландии.
За день видео посмотрели более 74 тысяч человек, оно собрало больше тысячи комментариев.
На кадрах толстоклювый пингвин (вид хохлатых пингвинов, обитающих в Новой Зеландии) подходит к людям, которые радостно его фотографируют. При этом ни малейшего страха он не испытывает.
В аннотации к видео сказано, что пингвин часто появляется в окрестностях и играет в кустах за домами.
Пользователи в комментариях обсудили не только самого представителя морских пернатых, но и Новую Зеландию в целом. Не обошлось и без сравнений с соседней Австралией.
"Не знаю почему, но я сразу понял, что это Новая Зеландия, как только увидел гифку", — делится death_of_field.
"Повышает ли наличие чертовски милого пингвина цены на недвижимость в этом районе?" — задается вопросом Monolithus.