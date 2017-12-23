Судно с российским грузом село на мель у греческого острова Миконос

АФИНЫ, 23 дек — РИА Новости. Грузовое судно Little Seyma под флагом Панамы село в пятницу вечером на мель возле островка Трагониси близ Миконоса, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

На борту судна находятся 12 членов экипажа — девять украинцев и трое азербайджанцев, им ничто не угрожает. Все члены экипажа хорошо себя чувствуют, сообщает агентство.

Грузовое судно перевозит 2700 тонн муки. Оно вышло из порта в России и направляется в Фамагусту.

По предварительным данным, в машинном отделении произошел небольшой приток воды.

Из-за сильных ветров к судну не смог подойти буксир. Однако фрегат ВМФ, несмотря на неблагоприятные погодные условия, приблизился к севшему на мель сухогрузу и пересадил членов экипажа с него на спасательное судно береговой охраны, сообщает агентство.