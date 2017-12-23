Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Декабрь 2017 (323)

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе в ходе минувших суток, сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 23 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия и минометы различного калибра, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.