В Мексике расстреляли 17-летнего блогера за оскорбление наркобарона

МЕХИКО, 23 дек — РИА Новости. Молодой популярный в социальных сетях блогер по прозвищу Пират из Кулиакана был расстрелян в мексиканском баре за оскорбление наркобарона.

Речь идет о 17-летнем Хуане Луисе Лагунасе, информация об убийстве опубликована на его странице в фейсбуке. За два последних года он набрал огромную популярность в соцсетях благодаря своей эпатажной манере поведения, фотографиям с оружием, тиграми, красивыми женщинами, автомобилями, федеральной полицией и военнослужащими, а также многочисленным видео с шумных, провокационных вечеринок, где неоднократно прямо в кадре употреблял алкоголь и наркотики.

Это так и продолжалось, пока Лагунас после изрядной дозы спиртного не позволил себе отпустить довольно обидное замечание сексуального характера в адрес Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Менчо, лидера наркокартеля "Халиско — Новое поколение". Слова блогера были опубликованы в социальных сетях. Через некоторое время Лагунас был расстрелян в одном из баров муниципалитета Сапопан в штате Халиско. Из его тела извлекли более 15 пуль.

Как отмечается, полиция не нашла убийц, однако правоохранительные органы уверены, что это был акт возмездия в назидание другим блогерам, чтобы они понимали, в чей адрес нельзя допускать оскорбительных высказываний. Комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.

Штат Халиско считается вотчиной картеля "Халиско — Новое поколение", одной из крупнейших преступных группировок Мексики. В 2015 году члены группировки атаковали военный вертолет, тогда были убиты восемь человек, и напали на полицейский патруль на трассе — 15 полицейских убиты и пять ранены. Эта атака стала одной из самых больших потерь мексиканских правоохранителей за последние годы.

Вертолет подвергся нападению во время крупномасштабной операции, проводившейся властями против картеля. В ответ бандиты не только сбили винтокрылую машину, но и устроили настоящий хаос на улицах второго по величине города Мексики Гвадалахары, сожгли десятки автомобилей и АЗС, разгромили отделения банков, в самом городе были убиты полицейский и восемь преступников.