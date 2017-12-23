В Мексике расстреляли 17-летнего блогера за оскорбление наркобарона

МЕХИКО, 23 дек — РИА Новости. Молодой популярный в социальных сетях блогер по прозвищу Пират из Кулиакана был расстрелян в мексиканском баре за оскорбление наркобарона.
Это так и продолжалось, пока Лагунас после изрядной дозы спиртного не позволил себе отпустить довольно обидное замечание сексуального характера в адрес Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Менчо, лидера наркокартеля "Халиско — Новое поколение". Слова блогера были опубликованы в социальных сетях. Через некоторое время Лагунас был расстрелян в одном из баров муниципалитета Сапопан в штате Халиско. Из его тела извлекли более 15 пуль.
Как отмечается, полиция не нашла убийц, однако правоохранительные органы уверены, что это был акт возмездия в назидание другим блогерам, чтобы они понимали, в чей адрес нельзя допускать оскорбительных высказываний. Комментарием правоохранителей РИА Новости не располагает.
Вертолет подвергся нападению во время крупномасштабной операции, проводившейся властями против картеля. В ответ бандиты не только сбили винтокрылую машину, но и устроили настоящий хаос на улицах второго по величине города Мексики Гвадалахары, сожгли десятки автомобилей и АЗС, разгромили отделения банков, в самом городе были убиты полицейский и восемь преступников.