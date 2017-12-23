ТОКИО, 23 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Более 45 тысяч человек пришли поздравить императора Японии Акихито в день его рождения в субботу и послушать приветственные слова монарха, сообщила телекомпания NHK со ссылкой на управление императорского дворца.

"В такой холодный день, как сегодня, я беспокоюсь о тех, кто по-прежнему живет в стесненных условиях после тайфуна и паводков, а также после прежних стихийных бедствий, таких как Великое землетрясение Восточной Японии (2011 года). Этот год скоро заканчивается, я желаю всему народу, чтобы наступающий год был хоть немного более мирным", — сказал император.

В этом году к императорскому дворцу пришло рекордно большое число людей, чтобы поздравить монарха. В декабре комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника — 1 мая 2019 года. Заседание комиссии по вопросам императорской семьи было созвано впервые за последние 25 лет. После того, как кабинет министров утвердил это решение 8 декабря, запускается законодательная процедура введения в действие "особого закона", который регулирует беспрецедентную в новейшей истории Японии передачу трона наследнику при жизни императора.

В августе прошлого года император Акихито в своем специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности, он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора.

Более 10 месяцев лучшие эксперты в области права, истории, культуры, протокола императорского дома решали, насколько возможно такое отступление от правил. В результате в июне этого года парламент принял "особый закон", который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона. Однако в законе не был указан срок этой передачи. Решение об этом и приняла комиссия по делам императорской семьи 1 декабря. День вступления в силу закона и является днем ухода на покой императора Акихито.