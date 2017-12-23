В ЛНР рассказали о соблюдении объявленного в Донбассе перемирия

ЛУГАНСК, 23 дек — РИА Новости. Украинские силовики соблюдают объявленное в Донбассе перемирие, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Обстрелов со стороны ВСУ 23 декабря не зафиксировано. Режим тишины соблюдается", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что до наступления перемирия украинские силовики за сутки три раза обстреляли территорию самопровозглашенной республики. "За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, все обстрелы зафиксированы 22 декабря, до объявленного с 00.00 23 декабря перемирия. Уточняется, что обстрелам подверглись позиции ЛНР в районах населенных пунктов Логвиново, Калиновка, Лозовое со стороны подконтрольных ВСУ Светлодарского и Луганского. Уточняется, что по территории республики было выпущено около 50 снарядов. "По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет", — уточнили в пресс-службе.

Контактная группа по мирному урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики уже нарушили режим тишины, обстреляв окраины Горловки и район близ Ясиноватой.