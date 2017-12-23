Британская принцесса извинилась после обвинений в расизме

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Британская принцесса Кентская принесла извинения после того, как пользователи социальных сетей раскритиковали ее за появление на рождественском обеде королевы Елизаветы Второй с "расистским украшением", сообщает газета Guardian.

Princess Michael of Kent apologises for wearing 'racist jewellery' https://t.co/Dg23OFUspl — The Guardian (@guardian) 23 декабря 2017 г.

По данным издания, принцесса надела брошь в стиле "blackamoor" ("арап"), в котором фигуры чернокожих часто изображаются в образе прислуги.

Некоторые пользователи посчитали, что таким образом принцесса нанесла оскорбление присутствующей на обеде невесте принца Гарри актрисе Меган Маркл, имеющей афроамериканские корни.

"Брошь является подарком и носилась много раз. Принцесса Мишель очень сожалеет и опечалена, что это вызвало обиду", — цитирует издание представителя принцессы.

Принцесса Кентская (Мария Кристина фон Рейбниц) — супруга кузена королевы Елизаветы Второй принца Кентского Майкла. Принцессу обвиняли в неприемлемом поведении в 2004 году, когда, согласно сообщениям СМИ, она попросила "уехать обратно в колонии" чернокожих посетителей нью-йоркского ресторана. Позднее принцесса опровергла этот факт.

Кроме того, ее критиковали за то, что ее отец, немец про происхождению, служил в СС и состоял в нацистской партии.