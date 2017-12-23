МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп скорее всего не станет исполнять свою угрозу прекратить финансирование тем странам, которые проголосовали в ООН против решения американских властей признать Иерусалим столицей Израиля, заявил РИА Новости бывший советник республиканских лидеров в сенате Джим Джатрас.

"К сожалению, я сомневаюсь, что это произойдет. Что мы сделаем, скажем Южной Корее: "Хорошо, никакой системы THAAD для вас?" Маловероятно", — сказал Джатрас.

По его словам, он выступает за предложение Трампа, поскольку в таком случае США смогли бы сэкономить много денег.

По мнению эксперта, против решения Трампа по статусу Иерусалима были едины в своем мнении даже враждующие между собой страны, такие как Южная Корея и КНДР, Греция и Турция, Иран и Саудовская Аравия. При этом Джатрас отметил, что решение Трампа по Иерусалиму стало успехом для внутренней политики.

"Это (важно — ред.) для электората Трампа, не столько для американских евреев, сколько для произраильских христиан-евангелистов. Настоящая выгода в проявлении силы, отстаивании Израиля и предложении идти к черту ничтожным иностранцам. Электорат Трампа обожает это, это большая победа", — сказал эксперт.

Кроме того, по его словам, судьба палестинцев мало беспокоит наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салман Аль Сауда, который сконцентрирован на том, чтобы "втянуть США в войну с Ираном".

Генеральная Ассамблея ООН в четверг приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования за документ проголосовали 128 стран, против — 9, еще 35 воздержались.

Накануне заседания Трамп заявил, что Вашингтон прекратит оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию ГА ООН по Иерусалиму. Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая до голосования, подтвердила эту позицию, а также заявила, что его итоги не повлияют на решение США перенести посольство в Иерусалим.