ТОКИО, 23 дек — РИА Новости, Ксения Нака. Император Японии Акихито в день своего 84-летия заявил о готовности начать подготовку к передаче трона.

"Я благодарен многим людям, которые с разных позиций рассмотрели (вопрос о прижизненной передаче трона – ред.) и приложили усилия для этого. В оставшиеся дни я буду, выполняя функции символа нации, готовиться к наследованию для перехода в новую эпоху", — сказал император перед журналистами, текст выступления обнародован на сайте Управления императорского двора.

В своем выступлении монарх поздравил свою внучку принцессу Мако с помолвкой и намеченной на осень будущего года свадьбой.

"В сентябре была объявлена помолвка нашей старшей внучки Мако и господина Кэя Комуро, а в ноябре состоится их свадьба. Это очень радостное событие. Я желаю им счастья", — сказал император.

В декабре комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника — 1 мая 2019 года. Заседание комиссии было созвано впервые за 25 лет.

После того, как кабинет министров утвердил это решение 8 декабря, запускается законодательная процедура введения в действие "особого закона", который регулирует беспрецедентную в новейшей истории Японии передачу трона наследнику при жизни императора.

В августе прошлого года император Акихито в своем специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности, он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел. Но закон об императорском доме и конституция страны предусматривают престолонаследие только после смерти действующего императора.

Более 10 месяцев лучшие эксперты в области права, истории, культуры, протокола императорского дома решали, насколько возможно такое отступление от правил. В результате в июне этого года парламент принял "особый закон", который допускает прижизненную передачу Хризантемового трона.

Однако в законе не был указан срок этой передачи. Решение об этом и приняла комиссия по делам императорской семьи 1 декабря. День вступления в силу закона и является днем ухода на покой императора Акихито.