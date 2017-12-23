ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Вашингтон принял решение поставить Украине оборонительные вооружения для защиты ее территориальной целостности и суверенитета, сообщила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.
"Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда повторяем, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя", — добавила представитель Госдепа, подчеркнув, что США сохраняют приверженность Минским соглашениям.
Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванные источники в Госдепартаменте сообщил, что Трамп намерен одобрить отправку на Украину противотанковых ракетных установок. По данным собеседников телеканала, речь идет о 210 противотанковых ракетах и 35 установках на сумму 47 миллионов долларов.
Кроме того, Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. В нем предполагается выделение Украине военной помощи на 350 миллионов долларов, однако половину этой суммы Киев сможет получить, лишь представив результаты реформ в военной сфере.
Россия неоднократно предостерегала от планов помощи в вооружении Киева, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поддержки Украины оружием высказались большинство европейских политиков.