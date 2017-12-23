ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости. Вашингтон принял решение поставить Украине оборонительные вооружения для защиты ее территориальной целостности и суверенитета, сообщила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт.

"Соединенные Штаты решили предоставить Украине усиленные оборонительные средства в рамках наших действий, направленных на то, чтобы помочь Украине укрепить обороноспособность в долгосрочной перспективе, защитить суверенитет и территориальную целостность, а также для предотвращения дальнейшей агрессии", — говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Науэрт.

"Помощь США, как мы говорили ранее, носит исключительно оборонительный характер, мы всегда повторяем, что Украина — суверенное государство и имеет право защищать себя", — добавила представитель Госдепа, подчеркнув, что США сохраняют приверженность Минским соглашениям.

Дальнейших подробностей в официальном заявлении не приводится. Между тем, как сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американских чиновников, администрация Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Киеву "летального оружия", в том числе противотанковых ракет Javelin.

Ранее телеканал ABC News со ссылкой на неназванные источники в Госдепартаменте сообщил, что Трамп намерен одобрить отправку на Украину противотанковых ракетных установок. По данным собеседников телеканала, речь идет о 210 противотанковых ракетах и 35 установках на сумму 47 миллионов долларов.

На этой неделе стало известно, что США одобрили коммерческие лицензии на поставки Украине стрелкового оружия. При этом в Госдепе пояснили РИА Новости, что американская администрация напрямую оружие Киеву не доставляет.

Кроме того, Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 финансовый год. В нем предполагается выделение Украине военной помощи на 350 миллионов долларов, однако половину этой суммы Киев сможет получить, лишь представив результаты реформ в военной сфере.

Россия неоднократно предостерегала от планов помощи в вооружении Киева, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поддержки Украины оружием высказались большинство европейских политиков.