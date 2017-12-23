Британские ВВС "перехватили" самолет Мэй

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Два истребителя ВВС Великобритании осуществили "перехват" самолета с премьер-министром Терезой Мэй на борту, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что глава правительства возвращалась с Кипра, и когда самолет с ней на борту вошел в воздушное пространство Великобритании, истребители поднялись в воздух для осуществления перехвата. The Telegraph пишет, что два "Тайфуна" приблизились к воздушному судну с Мэй на борту и покачали крыльями, что означает требование проследовать за ними.

По информации британских СМИ, эти учения были направлены на получение пилотами практического опыта в области перехвата самолетов, вторгающихся в воздушное пространство Соединенного Королевства, в том числе российских бомбардировщиков.

Сама Мэй назвала действия экипажей истребителей "превосходными и впечатляющими".