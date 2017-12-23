Британские ВВС "перехватили" самолет Мэй

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Два истребителя ВВС Великобритании осуществили "перехват" самолета с премьер-министром Терезой Мэй на борту, пишет The Telegraph.
По информации британских СМИ, эти учения были направлены на получение пилотами практического опыта в области перехвата самолетов, вторгающихся в воздушное пространство Соединенного Королевства, в том числе российских бомбардировщиков.
Сама Мэй назвала действия экипажей истребителей "превосходными и впечатляющими".
Theresa May’s plane was intercepted by two Typhoon jets as part of a mock training exercise on her return from Cyprus. Just amazing pic.twitter.com/ze2sbEAkfs— Steven Swinford (@Steven_Swinford) 22 декабря 2017 г.