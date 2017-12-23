Порошенко и Меркель обсудили возвращение российских офицеров в СЦКК‍

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель провели в пятницу телефонные переговоры, в ходе которых украинский лидер пообещал приложить все усилия для запуска процесса по обмену пленными в Донбассе, говорится в сообщении камбина ФРГ.

"В центре внимания было осуществление минских соглашений о мирном разрешении конфликта на востоке Украины", — отмечается в публикации.

Меркель и Порошенко отметили важность согласия о скором обмене пленными, удерживаемыми по обе стороны линии соприкосновения.

"Кроме того, они обсудили возвращение российских офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК), который играет важную роль в соблюдении Минских договоренностей и в поддержке наблюдательной миссии ОБСЕ. Федеральный канцлер и украинский президент согласились друг с другом в том, что российские офицеры должны немедленно вернуться в СЦКК", — говорится в сообщении.

Кроме того, украинский президент и канцлер Германии "поприветствовали решение трехсторонней контактной группы от 20 декабря о рождественском перемирии". Лидеры двух стран также выразили согласие, что это решение должно привести к "долгосрочной стабилизации ситуации в сфере безопасности".

Украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014 году. По информации ООН, в результате конфликта погибли свыше десяти тысяч человек.