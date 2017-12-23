Американский дипломат заявил об изоляции США после решения по Иерусалиму

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. США оказались в изоляции в вопросах по Ближнему Востоку после неудачного "мирного процесса" в отношении Израиля и Палестины, заявил РИА Новости американский дипломат и бывший посол в Саудовской Аравии Час Фриман.

По его словам, признание Иерусалима столицей Израиля стало кульминацией "в долгой истории произраильской американской политики".

"Голосование ООН — это напоминание, что существует международное сообщество и оно, а не США устанавливает международные законы", — подчеркнул Фриман.

Ранее Генеральная ассамблея ООН большинством голосов отвергла решение США по статусу Иерусалима.

Согласно резолюции Генассамблеи, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Документ также требует, чтобы все государства не предпринимали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями.

В начале декабря президент Дональд Трамп объявил, что США признают Иерусалим столицей Израиля и переносят туда свое посольство из Тель-Авива. Решение американского лидера с радостью встретили в Израиле, но во многих странах, прежде всего на Ближнем Востоке, оно вызвало негативную реакцию и вылилось в протесты и столкновения.