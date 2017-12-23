В Донбассе вступает в силу "новогоднее" перемирие

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Договоренности о прекращении огня в Донбассе к новогодним праздникам вступают в силу в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск) в субботу. Это шестая в этом году попытка сторон конфликта прекратить обстрелы.

Очередная попытка прекратить огонь в Донбассе

Прекращение перестрелок согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на Украине на последней в 2017 году встрече, которая прошла в среду в Минске.

Стороны конфликта в этом году неоднократно предпринимали попытки добиться устойчивого режима прекращения огня. Начался 2017 год с перемирия к новогодним и рождественским праздникам. После было перемирие к Пасхе, однодневное — к Международному дню защиты детей, "хлебное" — на период сбора урожая и "школьное" в преддверии учебного года. Последнее должно было стать бессрочным и всеобъемлющим.

Контактная группа даже разработала механизм по поддержанию режима приостановки военных действий. Он заключался в публикации сторонами конфликта приказов о перемирии, расследовании и привлечении к ответственности нарушителей.

Однако добиться соблюдения приказов так и не удалось. Уже к середине декабря ситуация в Донбассе значительно обострилась. Стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия и применении запрещенных Минскими соглашениями вооружений, в том числе артиллерии и реактивных систем залпового огня.

По данным миссии ОБСЕ, только с 11 по 17 декабря зафиксировано почти 16 тысяч нарушений режима прекращения огня, что на 35 процентов больше, чем за минувшую неделю.

"Мы с обеспокоенностью отмечаем серьезное ухудшение в ситуации с нарушением режима прекращения огня, которое достигло уровня, который не наблюдался с февраля этого года", — заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан.

Кроме того, в декабре МИД России сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК). В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС России, входящие в состав совместного центра, покинули территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

Для того чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии новогодних праздников, контактная группа согласовала очередной бессрочный режим перемирия в Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами, подтверждает приверженность соблюдению устойчивого, всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 23 декабря по киевскому времени", — сказал по итогам встречи в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

Решение об очередном затишье военных действий в Донбассе было поддержано сторонами конфликта, ОБСЕ и мировым сообществом. В ДНР и ЛНР заявили о готовности полностью соблюдать достигнутые договоренности.

"Вооруженные силы ДНР всегда соблюдали договоренности, достигнутые в Минске. Как всегда, так и в этот раз мы готовы поддерживать режим прекращения огня, объявленный с 23 декабря, и надеемся, что это перейдет в долгосрочное перемирие", — заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации огня Руслан Якубов.

В ЛНР выразили надежду, что командование украинских силовиков не будет использовать режим тишины для проведения провокаций в новогодние и рождественские праздники.

"Подразделения Народной милиции готовы придерживаться всех договоренностей о прекращении огня, достигнутых в Минске", — сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

В Киеве также надеются, что договоренности будут соблюдаться. "Очень хотелось бы, чтобы мирное население, которое проживает вдоль линии столкновения, почувствовало Новый год. Очень надеемся, что это перемирие будет выполняться", — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

В Евросоюзе назвали договоренности о перемирии необходимым шагом. "Необходимо, чтобы Минские соглашения выполнялись всеми сторонами. Достигнутое сегодня трехсторонней контактной группой соглашение о возобновлении прекращения огня на период праздников является необходимым шагом, хотя главным остается немедленное проявление сдержанности", — отметила представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини.

К прекращению огня в Донбассе призвал и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. "Необходимы прекращение огня и отведение тяжелого вооружения согласно Минским соглашениям в кратчайшие сроки", — написал он в Twitter.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин также выразили надежду на долгосрочное перемирие в Донбассе.

"Собеседники приветствовали утвержденное вчера трехсторонней контактной группой перемирие по случаю наступающего Рождества и выразили надежду на то, что оно может стать основой для долгосрочного прекращения огня на востоке Украины", — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт по итогам телефонных переговоров лидеров ФРГ и России.

Отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения в Донбассе и разведение сил и средств сторон конфликта — основные шаги по достижению мира и тишины. Об этом неоднократно заявляли представители миссии ОБСЕ и мирового сообщества.

Однако разведение сил на трех пилотных участках, соглашение о котором было подписано еще осенью 2016 года, до сих пор выполнено лишь частично. Стороны конфликта уже больше года не могут разойтись в районе Станицы Луганской.

Остается у линии соприкосновения и тяжелое вооружение. При этом обе стороны конфликта заявляют, что давно отвели танки, минометы и артиллерию.

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе также подчеркнул, что для обеспечения режима затишья необходимо издать и соблюдать соответствующие приказы о перемирии, а также привлекать к дисциплинарной ответственности за нарушения перемирия. На этом неоднократно настаивали и представители самопровозглашенных республик Донбасса.

"Со стороны ДНР все эти договоренности выполняются: необходимые приказы были изданы и опубликованы, созданы и функционируют специальные рабочие группы из числа командного состава ВС ДНР, задача которых — контролировать соблюдение режима прекращения огня и оперативно реагировать на все нарушения. Украинская сторона настойчиво игнорирует выполнение договоренностей по дополнительным механизмам для поддержания перемирия", — отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

На фоне достигнутых в Минске договоренностей о прекращении огня и выхода офицеров России из СЦКК президент Украины Петр Порошенко заявил о решении усилить группировку силовиков в Донбассе.

"Мной приняты решения об усилении нашей группировки на востоке, мы готовы встретить любой сценарий", — сказал Порошенко в среду во время встречи с представителями украинской интеллигенции.

В этот же вечер массированному обстрелу подвергся центр подконтрольного ДНР города Ясиноватая. По данным командования ДНР, по жилым кварталам было выпущено около 30 снарядов калибром 122 миллиметра, один человек погиб, трое ранены. Местные власти сообщили, что повреждения получили детский сад и 14 домов, часть из которых полностью разрушены.

"Мы привыкли, что Порошенко говорит на белое "черное", подменяя понятия, но в данном случае он фактически открыто анонсирует планы по эскалации агрессии против ДНР и ЛНР. Усиление военной группировки в Донбассе вкупе с поставками Украине летального оружия из США и Канады никак не может свидетельствовать о мирных намерениях, с какими бы перемириями и режимами тишины они ни соглашались в рамках минских переговоров", — заявил депутат Народного совета ДНР Валерий Скороходов.

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько выразил мнение, что Украина, скорее, преследует цель решения конфликта силовым путем, поэтому шансов, что очередное перемирие принесет мир в Донбасс, немного.

"Я не верю во все эти договоренности. Я считаю, что договоренность со стороны Киева не будет соблюдаться ни одного дня, ни одного часа, я бы даже так сказал… Заявления Порошенко лишь подкрепляют мою уверенность в том, что Украина не будет соблюдать режим тишины", — сказал РИА Новости Безпалько.

Не верят в поддержание Киевом перемирия и в командовании ДНР. Однако не теряют надежды, что хотя бы новогодние праздники пройдут в Донбассе в относительной тишине и единственные залпы, которые будут звучать, — это залпы праздничных салютов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.