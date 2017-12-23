В Донбассе вступает в силу "новогоднее" перемирие

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Договоренности о прекращении огня в Донбассе к новогодним праздникам вступают в силу в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск) в субботу. Это шестая в этом году попытка сторон конфликта прекратить обстрелы.
Очередная попытка прекратить огонь в Донбассе
Стороны конфликта в этом году неоднократно предпринимали попытки добиться устойчивого режима прекращения огня. Начался 2017 год с перемирия к новогодним и рождественским праздникам. После было перемирие к Пасхе, однодневное — к Международному дню защиты детей, "хлебное" — на период сбора урожая и "школьное" в преддверии учебного года. Последнее должно было стать бессрочным и всеобъемлющим.
Контактная группа даже разработала механизм по поддержанию режима приостановки военных действий. Он заключался в публикации сторонами конфликта приказов о перемирии, расследовании и привлечении к ответственности нарушителей.
Однако добиться соблюдения приказов так и не удалось. Уже к середине декабря ситуация в Донбассе значительно обострилась. Стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия и применении запрещенных Минскими соглашениями вооружений, в том числе артиллерии и реактивных систем залпового огня.
"Мы с обеспокоенностью отмечаем серьезное ухудшение в ситуации с нарушением режима прекращения огня, которое достигло уровня, который не наблюдался с февраля этого года", — заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан.
Кроме того, в декабре МИД России сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК). В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС России, входящие в состав совместного центра, покинули территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.
Для того чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии новогодних праздников, контактная группа согласовала очередной бессрочный режим перемирия в Донбассе.
"Трехсторонняя контактная группа подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами, подтверждает приверженность соблюдению устойчивого, всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 23 декабря по киевскому времени", — сказал по итогам встречи в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.
Решение об очередном затишье военных действий в Донбассе было поддержано сторонами конфликта, ОБСЕ и мировым сообществом. В ДНР и ЛНР заявили о готовности полностью соблюдать достигнутые договоренности.
"Вооруженные силы ДНР всегда соблюдали договоренности, достигнутые в Минске. Как всегда, так и в этот раз мы готовы поддерживать режим прекращения огня, объявленный с 23 декабря, и надеемся, что это перейдет в долгосрочное перемирие", — заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации огня Руслан Якубов.
В ЛНР выразили надежду, что командование украинских силовиков не будет использовать режим тишины для проведения провокаций в новогодние и рождественские праздники.
"Подразделения Народной милиции готовы придерживаться всех договоренностей о прекращении огня, достигнутых в Минске", — сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
В Евросоюзе назвали договоренности о перемирии необходимым шагом. "Необходимо, чтобы Минские соглашения выполнялись всеми сторонами. Достигнутое сегодня трехсторонней контактной группой соглашение о возобновлении прекращения огня на период праздников является необходимым шагом, хотя главным остается немедленное проявление сдержанности", — отметила представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини.
К прекращению огня в Донбассе призвал и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. "Необходимы прекращение огня и отведение тяжелого вооружения согласно Минским соглашениям в кратчайшие сроки", — написал он в Twitter.
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин также выразили надежду на долгосрочное перемирие в Донбассе.
"Собеседники приветствовали утвержденное вчера трехсторонней контактной группой перемирие по случаю наступающего Рождества и выразили надежду на то, что оно может стать основой для долгосрочного прекращения огня на востоке Украины", — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт по итогам телефонных переговоров лидеров ФРГ и России.
Отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения в Донбассе и разведение сил и средств сторон конфликта — основные шаги по достижению мира и тишины. Об этом неоднократно заявляли представители миссии ОБСЕ и мирового сообщества.
Однако разведение сил на трех пилотных участках, соглашение о котором было подписано еще осенью 2016 года, до сих пор выполнено лишь частично. Стороны конфликта уже больше года не могут разойтись в районе Станицы Луганской.
Остается у линии соприкосновения и тяжелое вооружение. При этом обе стороны конфликта заявляют, что давно отвели танки, минометы и артиллерию.
Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе также подчеркнул, что для обеспечения режима затишья необходимо издать и соблюдать соответствующие приказы о перемирии, а также привлекать к дисциплинарной ответственности за нарушения перемирия. На этом неоднократно настаивали и представители самопровозглашенных республик Донбасса.
На фоне достигнутых в Минске договоренностей о прекращении огня и выхода офицеров России из СЦКК президент Украины Петр Порошенко заявил о решении усилить группировку силовиков в Донбассе.
"Мной приняты решения об усилении нашей группировки на востоке, мы готовы встретить любой сценарий", — сказал Порошенко в среду во время встречи с представителями украинской интеллигенции.
"Мы привыкли, что Порошенко говорит на белое "черное", подменяя понятия, но в данном случае он фактически открыто анонсирует планы по эскалации агрессии против ДНР и ЛНР. Усиление военной группировки в Донбассе вкупе с поставками Украине летального оружия из США и Канады никак не может свидетельствовать о мирных намерениях, с какими бы перемириями и режимами тишины они ни соглашались в рамках минских переговоров", — заявил депутат Народного совета ДНР Валерий Скороходов.
Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько выразил мнение, что Украина, скорее, преследует цель решения конфликта силовым путем, поэтому шансов, что очередное перемирие принесет мир в Донбасс, немного.
"Я не верю во все эти договоренности. Я считаю, что договоренность со стороны Киева не будет соблюдаться ни одного дня, ни одного часа, я бы даже так сказал… Заявления Порошенко лишь подкрепляют мою уверенность в том, что Украина не будет соблюдать режим тишины", — сказал РИА Новости Безпалько.
Не верят в поддержание Киевом перемирия и в командовании ДНР. Однако не теряют надежды, что хотя бы новогодние праздники пройдут в Донбассе в относительной тишине и единственные залпы, которые будут звучать, — это залпы праздничных салютов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.