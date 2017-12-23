РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

В Донбассе вступает в силу "новогоднее" перемирие

Сюжет:
Ситуация на Украине. Декабрь 2017 (326)
01:0223.12.2017
(обновлено: 12:30 23.12.2017)
3752810
© РИА Новости / Геннадий ДубовойПерейти в фотобанкБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фотоБоец ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с украинскими силовиками. Архивное фото
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
Перейти в фотобанк

ДОНЕЦК, 23 дек — РИА Новости. Договоренности о прекращении огня в Донбассе к новогодним праздникам вступают в силу в 00:00 по киевскому времени (01:00 мск) в субботу. Это шестая в этом году попытка сторон конфликта прекратить обстрелы.

Снаряд на территории территорию Донецкой фильтровальной станции
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по миссии ООН в Донбассе
Прекращение перестрелок согласовала контактная группа по урегулированию ситуации на Украине на последней в 2017 году встрече, которая прошла в среду в Минске.

Очередная попытка прекратить огонь в Донбассе

Стороны конфликта в этом году неоднократно предпринимали попытки добиться устойчивого режима прекращения огня. Начался 2017 год с перемирия к новогодним и рождественским праздникам. После было перемирие к Пасхе, однодневное — к Международному дню защиты детей, "хлебное" — на период сбора урожая и "школьное" в преддверии учебного года. Последнее должно было стать бессрочным и всеобъемлющим.

Контактная группа даже разработала механизм по поддержанию режима приостановки военных действий. Он заключался в публикации сторонами конфликта приказов о перемирии, расследовании и привлечении к ответственности нарушителей.

Однако добиться соблюдения приказов так и не удалось. Уже к середине декабря ситуация в Донбассе значительно обострилась. Стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия и применении запрещенных Минскими соглашениями вооружений, в том числе артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Флаги ДНР в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости / Ирина Геращенко
Перейти в фотобанк
В ДНР опубликовали приказ о соблюдении перемирия с 23 декабря
По данным миссии ОБСЕ, только с 11 по 17 декабря зафиксировано почти 16 тысяч нарушений режима прекращения огня, что на 35 процентов больше, чем за минувшую неделю.

"Мы с обеспокоенностью отмечаем серьезное ухудшение в ситуации с нарушением режима прекращения огня, которое достигло уровня, который не наблюдался с февраля этого года", — заявил глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Эртурул Апакан.

Кроме того, в декабре МИД России сообщил, что российская сторона прекращает деятельность в рамках Совместного центра контроля и координации прекращения огня (СЦКК). В российском министерстве напомнили, что СЦКК сталкивался с серьезными трудностями из-за позиции украинских властей. Во вторник офицеры ВС России, входящие в состав совместного центра, покинули территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики. Вместе с ними на подконтрольную Киеву территорию выехали и офицеры ВС Украины.

Для того чтобы стабилизировать ситуацию в преддверии новогодних праздников, контактная группа согласовала очередной бессрочный режим перемирия в Донбассе.

"Трехсторонняя контактная группа подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими и новогодними праздниками и, руководствуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами, подтверждает приверженность соблюдению устойчивого, всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня с 00:00 23 декабря по киевскому времени", — сказал по итогам встречи в Минске спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик.

Ополченцы. Архивное фото
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
В ЛНР сообщили о зенитно-ракетных комплексах силовиков в Донбассе
Новый год и новый шанс на мир

Решение об очередном затишье военных действий в Донбассе было поддержано сторонами конфликта, ОБСЕ и мировым сообществом. В ДНР и ЛНР заявили о готовности полностью соблюдать достигнутые договоренности.

"Вооруженные силы ДНР всегда соблюдали договоренности, достигнутые в Минске. Как всегда, так и в этот раз мы готовы поддерживать режим прекращения огня, объявленный с 23 декабря, и надеемся, что это перейдет в долгосрочное перемирие", — заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной ДНР в Совместном центре контроля и координации огня Руслан Якубов.

В ЛНР выразили надежду, что командование украинских силовиков не будет использовать режим тишины для проведения провокаций в новогодние и рождественские праздники.

"Подразделения Народной милиции готовы придерживаться всех договоренностей о прекращении огня, достигнутых в Минске", — сказал официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Американские военные в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov
На Украине рассказали, какое оружие хотят получить от США
В Киеве также надеются, что договоренности будут соблюдаться. "Очень хотелось бы, чтобы мирное население, которое проживает вдоль линии столкновения, почувствовало Новый год. Очень надеемся, что это перемирие будет выполняться", — заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

В Евросоюзе назвали договоренности о перемирии необходимым шагом. "Необходимо, чтобы Минские соглашения выполнялись всеми сторонами. Достигнутое сегодня трехсторонней контактной группой соглашение о возобновлении прекращения огня на период праздников является необходимым шагом, хотя главным остается немедленное проявление сдержанности", — отметила представитель главы дипломатии ЕС Федерика Могерини.

К прекращению огня в Донбассе призвал и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. "Необходимы прекращение огня и отведение тяжелого вооружения согласно Минским соглашениям в кратчайшие сроки", — написал он в Twitter.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин также выразили надежду на долгосрочное перемирие в Донбассе.

"Собеседники приветствовали утвержденное вчера трехсторонней контактной группой перемирие по случаю наступающего Рождества и выразили надежду на то, что оно может стать основой для долгосрочного прекращения огня на востоке Украины", — заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт по итогам телефонных переговоров лидеров ФРГ и России.

Американские военные во время совместных учений с армией Украины Fearless Guardian - 2015 на Яворивском полигоне
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"Перемоги в этом нет". Политолог о решении США по поставкам оружия Украине
Надежды на мир

Отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения в Донбассе и разведение сил и средств сторон конфликта — основные шаги по достижению мира и тишины. Об этом неоднократно заявляли представители миссии ОБСЕ и мирового сообщества.

Однако разведение сил на трех пилотных участках, соглашение о котором было подписано еще осенью 2016 года, до сих пор выполнено лишь частично. Стороны конфликта уже больше года не могут разойтись в районе Станицы Луганской.

Остается у линии соприкосновения и тяжелое вооружение. При этом обе стороны конфликта заявляют, что давно отвели танки, минометы и артиллерию.

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе также подчеркнул, что для обеспечения режима затишья необходимо издать и соблюдать соответствующие приказы о перемирии, а также привлекать к дисциплинарной ответственности за нарушения перемирия. На этом неоднократно настаивали и представители самопровозглашенных республик Донбасса.

Леонид Слуцкий. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Слуцкий рассказал, чем грозит решение США поставлять оружие Украине
"Со стороны ДНР все эти договоренности выполняются: необходимые приказы были изданы и опубликованы, созданы и функционируют специальные рабочие группы из числа командного состава ВС ДНР, задача которых — контролировать соблюдение режима прекращения огня и оперативно реагировать на все нарушения. Украинская сторона настойчиво игнорирует выполнение договоренностей по дополнительным механизмам для поддержания перемирия", — отметили в представительстве ДНР в СЦКК.

На фоне достигнутых в Минске договоренностей о прекращении огня и выхода офицеров России из СЦКК президент Украины Петр Порошенко заявил о решении усилить группировку силовиков в Донбассе.

"Мной приняты решения об усилении нашей группировки на востоке, мы готовы встретить любой сценарий", — сказал Порошенко в среду во время встречи с представителями украинской интеллигенции.

Российские военные, работающие в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в городе Соледар
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
В Кремле допустили возвращение российских наблюдателей в Донбасс
В этот же вечер массированному обстрелу подвергся центр подконтрольного ДНР города Ясиноватая. По данным командования ДНР, по жилым кварталам было выпущено около 30 снарядов калибром 122 миллиметра, один человек погиб, трое ранены. Местные власти сообщили, что повреждения получили детский сад и 14 домов, часть из которых полностью разрушены.

"Мы привыкли, что Порошенко говорит на белое "черное", подменяя понятия, но в данном случае он фактически открыто анонсирует планы по эскалации агрессии против ДНР и ЛНР. Усиление военной группировки в Донбассе вкупе с поставками Украине летального оружия из США и Канады никак не может свидетельствовать о мирных намерениях, с какими бы перемириями и режимами тишины они ни соглашались в рамках минских переговоров", — заявил депутат Народного совета ДНР Валерий Скороходов.

Заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М. В. Ломоносова Богдан Безпалько выразил мнение, что Украина, скорее, преследует цель решения конфликта силовым путем, поэтому шансов, что очередное перемирие принесет мир в Донбасс, немного.

"Я не верю во все эти договоренности. Я считаю, что договоренность со стороны Киева не будет соблюдаться ни одного дня, ни одного часа, я бы даже так сказал… Заявления Порошенко лишь подкрепляют мою уверенность в том, что Украина не будет соблюдать режим тишины", — сказал РИА Новости Безпалько.

Не верят в поддержание Киевом перемирия и в командовании ДНР. Однако не теряют надежды, что хотя бы новогодние праздники пройдут в Донбассе в относительной тишине и единственные залпы, которые будут звучать, — это залпы праздничных салютов.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.

Комментировать
В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
proskonstantin
ДНР и ЛНР,братья с вами бог!У Вас не бывает перемирий .Дай Господь этим людям силы и терпенья!
02:55
23.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена