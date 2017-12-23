В Госдуме рассказали, что значит для Пхеньяна ужесточение санкций

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Самое серьезное ужесточение санкций в отношении КНДР должно послужить сигналом для Пхеньяна в плане прекращения провокационной линии на проведение ракетных испытаний, заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
"Третье за год и самое серьезное ужесточение санкций в отношении КНДР должно, наконец, послужить сигналом для Пхеньяна в плане прекращения провокационной линии на проведение ракетных испытаний", — сказал Слуцкий.
При этом парламентарий напомнил, что все предыдущие ограничительные меры были проигнорированы Северной Кореей, которая продолжала проводить пуски своих баллистических ракет.
"Россия поддержала все резолюции Совбеза ООН, поскольку не признает самопровозглашенный ядерный статус КНДР. Однако для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на Корейском полуострове и ее, не дай Бог, перехода в горячую фазу, вместе с санкциями необходимо и дальше искать пути для дипломатического урегулирования", — считает Слуцкий.