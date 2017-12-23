В Госдуме рассказали, что значит для Пхеньяна ужесточение санкций

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Самое серьезное ужесточение санкций в отношении КНДР должно послужить сигналом для Пхеньяна в плане прекращения провокационной линии на проведение ракетных испытаний, заявил журналистам в пятницу глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее в пятницу Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция была принята в пятницу единогласно и получила номер 2397. В этом году СБ ООН уже в третий раз ужесточил санкции против Пхеньяна.

"Третье за год и самое серьезное ужесточение санкций в отношении КНДР должно, наконец, послужить сигналом для Пхеньяна в плане прекращения провокационной линии на проведение ракетных испытаний", — сказал Слуцкий.

При этом парламентарий напомнил, что все предыдущие ограничительные меры были проигнорированы Северной Кореей, которая продолжала проводить пуски своих баллистических ракет.

"Россия поддержала все резолюции Совбеза ООН, поскольку не признает самопровозглашенный ядерный статус КНДР. Однако для предотвращения дальнейшей эскалации ситуации на Корейском полуострове и ее, не дай Бог, перехода в горячую фазу, вместе с санкциями необходимо и дальше искать пути для дипломатического урегулирования", — считает Слуцкий.

Новая резолюция СБ ООН, в частности, расширяет торговое эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезают возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. Документ предполагает заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении 15 человек (среди них представители шести банков за рубежом и "руководитель программы развития оружия массового поражения" Ким Йон Вик) и всего министерства народных вооруженных сил. Резолюция предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее, чем до конца 2019 года".