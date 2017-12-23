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В мире

"Попилили на металлолом". Как Латвия уничтожила собственную промышленность

08:0023.12.2017
(обновлено: 08:08 23.12.2017)
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© Sputnik / Робертс ВицупсЗавод Радиотехника в РигеЗавод Радиотехника в Риге
© Sputnik / Робертс Вицупс

Владимир Веретенников, для РИА Новости

В Риге сносят многоэтажные корпуса бывшего завода "Радиотехника". Вместо него на проспекте Курземес в ближайшем будущем воздвигнут магазин товаров для дома и сада. Судьба "Радиотехники" — одного из флагманов местной промышленности — оказалась типичной для большинства заводов и фабрик, доставшихся Латвийской Республике в наследство от СССР.

"Быстро накрылись медным тазом"

Снос планируется завершить до конца этого года. Таков оказался окончательный финал жизни предприятия, с 1945 года массово выпускавшего электромагнитные трансляционные динамики, трансформаторы, усилители для киноустановок, радиоприемники, радиолы, автомобильные приемники. Вершина успеха завода — конец 1980-х годов: на долю объединения приходилось примерно 35% всей выпускаемой в СССР бытовой аудиотехники. Но после распада СССР завод стал быстро погибать и в 1992 году объединение расформировали.

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© AFP 2017 / Ilmars Znotins
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Известный латвийский журналист и общественный деятель Юрий Алексеев некогда работал на "Радиотехнике". "На предприятие я пришел еще зеленым студентом во время институтской практики. Там я закрепился в конструкторском бюро "Орбита", занимавшимся разработкой продукции, которая потом внедрялась в массовое производство на предприятии. На "Радиотехнике" я проработал 14 лет — вплоть до 1991 года, пока она не накрылась медным тазом. А накрылась она довольно быстро: в 1990-м перестали платить зарплату, а уже через два года оборудование предприятия попилили на металлолом", — рассказал Алексеев РИА Новости.

© Sputnik / Робертс ВицупсЗдание завода "Радиотехника" в Риге
© Sputnik / Робертс Вицупс
Здание завода "Радиотехника" в Риге

По его словам, власти государства тогда смотрели на гибель крупных предприятий вполне спокойно, поскольку их многотысячные, хорошо организованные коллективы состояли главным образом из русскоязычных.

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© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Другая свежая новость — в ноябре 2017 года латвийский суд принял решение начать процедуру банкротства Рижского вагоностроительного завода (РВЗ). Этот завод, основанный в 1895 году немецко-балтийским предпринимателем Оскаром Фрейвиртом как акционерное общество Fenikss, некогда считался крупнейшим производителем вагонов в Российской империи. После распада СССР предприятие пришло в полный упадок, несколько раз меняло владельцев, обросло неподъемными долгами — отсюда печальный финал. "Я много езжу по бывшему Советскому Союзу и вижу, что до сих пор работают созданные в Риге электрички RVR, даже в Ташкенте их замечал", — говорит Юрий Алексеев.

© РИА Новости / ПажеПерейти в фотобанкРабочие Рижского вагоностроительного завода сваривают детали вагонов в сборочном цехе
© РИА Новости / Паже
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Рабочие Рижского вагоностроительного завода сваривают детали вагонов в сборочном цехе

Убежать от русских денег

Печальной оказалась и судьба "Лиепайского металлурга". К концу 2012-го электросталеплавильное производство на этом заводе достигло показателя почти в 850 тысяч тонн в год. Но из-за ухудшения экономической ситуации в ЕС ему пришлось переориентироваться на рынки третьих стран. Завод взял на себя при этом транспортные расходы, что еще более снизило рентабельность. Годом позже руководство объявило, что предприятие испытывает финансовые трудности, а вскоре основное производство остановилось из-за нехватки оборотных средств. Объявились кредиторы, потребовавшие, чтобы основные владельцы предприятия передали им свои акции. Государство объявило, что намерено спасти завод, являвшийся крупным налогоплательщиком: в 2012 году им было уплачено государству 9,4 миллиона латов (около 15 миллионов евро). Однако ситуация усугубилась тем, что три крупнейших акционера перессорились. В итоге из-за долгов завода на общую сумму 183,6 миллиона евро инвесторы просто оказались не заинтересованы вкладывать в предприятие какие-либо суммы.

Морской грузовой порт Клайпеды. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Александров
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Начались массовые увольнения работников, а кредиторы заключили договор о продаже неплатежеспособного завода. Хотя заинтересованность в предприятии высказывали несколько крупных российских фирм, кабмин, возглавлявшийся тогда Лаймдотой Страуюмой, решил в октябре 2014-го сбыть его украинской компании KVV group. Ее хозяин Валерий Кришталь пообещал "оживить предприятие", а тогдашний министр финансов Андрис Вилкс заявил: "Это отличная новость для работников, для Лиепаи и всего государства, так как один из крупнейших в Латвии заводов возобновит работу". Общая стоимость сделки составила 107 миллионов евро (для сравнения: российский предприниматель Игорь Шамис предлагал 120 миллионов).

CC BY-SA 3.0 / Jindřich Běťák / Cech Siemensových-Martinových pecí v závodě Liepājas metalurgsЗавод Liepājas Metalurgs в Латвии
CC BY-SA 3.0 / Jindřich Běťák / Cech Siemensových-Martinových pecí v závodě Liepājas metalurgs
Завод Liepājas Metalurgs в Латвии

Основную сумму новоявленные владельцы пообещали вносить по частям в течение десяти лет. Работа возобновилась в марте 2015-го, а к маю завод, коллектив которого достиг 960 человек, выпустил 90 тысяч тонн стальной арматуры. Однако вскоре "Лиепайский металлург" опять начал массово увольнять рабочих — новые хозяева завода объясняли это тем, что высокие латвийские цены на электричество обусловили неприемлемую себестоимость продукции. Весной прошлого года они объявили об окончательной остановке производства и постановке завода на консервацию.

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Люди постарше могут вспомнить также знаменитые "рафики", выпускавшиеся на Рижской автобусной фабрике. Судьба этого предприятия сложилась также печально. К началу 1990-х РАФ готовил серьезнейшую программу по модернизации и обновлению своей продукции, уже готовы были макетные образцы новых моделей микроавтобусов. Но с развалом СССР предприятие оказалось в критическом положении, поскольку сотни смежников остались в других республиках, ставших независимыми государствами. Спасти устоявшиеся хозяйственные связи не удалось — да и в угаре "свободы" мало кто пытался это делать. Выпуск продукции постоянно падал, и в 1997 году производство остановилось окончательно. По иронии судьбы, последней моделью РАФа стал автомобиль-катафалк для перевозки гробов.

Была ли гибель неизбежной?

Официозные публицисты в Латвии пишут, что бывшая советская промышленность в стране вымерла естественным путем — потому что была устаревшая и неконкурентоспособная на мировом уровне.

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Алексеев с такой точкой зрения не согласен. "Те немногие высокотехнологичные предприятия, которые тогда, в начале 90-х, сумели избежать гибели, прекрасно работают и сейчас. У меня перед глазами есть наглядный пример: электротехнический завод имени Пегельмана в Таллине, они в основном делали микроэлектронику для военной промышленности. И им удалось в лихолетье приватизировать и сберечь свое конструкторское бюро. Там работало всего с полсотни человек, но они создавали продукцию, пользовавшуюся большим спросом, — им заказывали разные разработки Nokia, Motorola. Сейчас бывшее конструкторское бюро советского завода Пегельмана переехало в США, в Кремниевую долину. Мои родственники-инженеры создают микросхемы для айфонов и зарабатывают очень неплохие деньги", — подчеркивает Алексеев.

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Михаил Закукурин
Великую страну пустили по миру кучка предателей во главе с Горбачёвым и Ельциным, горите в аду вечно, подонки.
08:37
23.12.2017
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Alexey Alexeev
A сколько таких заводов уничтожили в России от Москвы до окраин. Будто смерч войны прошел. Разрушенные , закрытые, сдаваемые в аренду. Сколько полей, только по московской области застроены складами. Россию превратили страну охранников,торгашей и попов...
08:45
23.12.2017
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