Зампостпреда России при ООН рассказал о принятии резолюции по КНДР

ООН, 22 дек — РИА Новости. Принятие резолюции по новым санкциям в отношении КНДР стало возможным только при учете предложений России, заявил зампостпреда страны при ООН Владимир Сафронков. При этом в целом он раскритиковал США за спешное согласование документа.

"Принятие резолюции стало возможным только в результате учета наших озабоченностей", — сказал дипломат. При этом он отметил, что согласования были сделаны "в последнюю минуту, в результате предпринятых изнурительных усилий". Он в целом раскритиковал авторов проекта резолюции — делегацию США — за то, как шла работа над данным проектом резолюции. "Согласование осуществляется в режиме искусственных цейтнотов, а формулировки меняются за минуту до голосования", — заявил Сафронков в СБ ООН.

"Подчеркиваем, что санкционные меры не распространяются на деятельность дипломатических миссий в КНДР, на функционирование проекта Раджин, рестрикции не действуют в отношении Корейской авиакомпании и поставки соответствующих запасных частей", — пояснил Сафронков.

Он также отметил, что сроки выполнения требования выслать всех северокорейских рабочих на родину только "в последнюю минуту" были изменены с 12 до 24 месяцев. "Это минимально приемлемый для нас срок, необходимый для решения логистических аспектов проблемы", — подчеркнул заместитель постпреда РФ.

При этом, как отметил российский дипломат, не все предложения были учтены в тексте. "К сожалению, наш призыв к вовлеченным сторонам не допустить дальнейшей эскалации напряженности, пересмотреть политику обоюдного давления и запугивания, не был услышан", — сказал он.

В пятницу СБ ООН принял резолюцию 2397, которая вводит новые санкции, практически полностью ограничивает возможности КНДР по импорту продуктов нефтепереработки, запрещает экспорт из КНДР продовольствия, станков и электрооборудования, транспортных судов и некоторых видов сырья.

Документ также запрещает поставки в Северную Корею промышленного оборудования, транспортных судов и металлов. При этом в документе содержится оговорка, что его положения не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через железнодорожно-портовый проект Раджин (КНДР) — Хасан (Россия).