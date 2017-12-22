Порошенко рассказал дипломатам о "коварном украинском режиме"

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко, выступая на церемонии, посвященной столетию дипломатической службы страны, рассказал о "коварстве украинского режима". Видеозапись речи опубликована на странице главы государства в Facebook.

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Дорогие друзья! Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы, — заявил Порошенко на 14-й минуте записи. Однако следующую фразу он начал с того, что пояснил предыдущий довод тем, что исторической миссией Украины якобы является борьбас российским империализмом

Также он дал дипломатам задание: сделать все, чтобы не вернуться в "сферу влияния" Москвы. Это, по его словам, возможно только в том случае, если Украина успешно интегрируется в структуры ЕС.

Ранее в пятницу стало известно, что в Евросоюзе обсуждают приостановку безвизового режима с Украиной. Это связано с внесением в Верховную раду законопроекта, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро и, следовательно, подрывает борьбу с коррупцией на Украине.