РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Совбез ООН ввел новые международные санкции в отношении КНДР

Сюжет:
Обострение ситуации на Корейском полуострове (2135)
21:2422.12.2017
(обновлено: 09:58 23.12.2017)
589407170
© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН. Архивное фотоСБ ООН. Архивное фото
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton

ООН, 22 дек — РИА Новости. Совет Безопасности ООН ввел новые международные санкции в отношении Северной Кореи, подготовленная США резолюция была принята в пятницу единогласно и получила номер 2397. В этом году СБ уже в третий раз ужесточил меры противодействия Пхеньяну.

Демонстранты в масках, изображающих Дональда Трампа и Ким Чен Ына, во время митинга в Сеуле
© AFP 2017 / Ed Jones
Мнение: США не называют истинные цели ужесточения санкций против КНДР
Новые условия расширяют торговое эмбарго против Северной Кореи и еще больше урезают возможности Пхеньяна получать средства из-за рубежа. Документ предполагает заморозку активов и введение запрета на поездки в отношении 15 человек (среди них представители шести банков за рубежом и "руководитель программы развития оружия массового поражения" Ким Йон Вик) и всего министерства народных вооруженных сил. Несмотря на то что голосование по документу было назначено накануне в четверг, редактирование отдельных его положений продолжалось вплоть до заседания.

Резолюция предписывает всем странам ООН выслать на родину северокорейских трудовых мигрантов "немедленно, но не позднее чем до конца 2019 года". Изменения в этом пункте были сделаны, по словам зампостпреда России при ООН Владимира Сафронкова, по настоянию России: изначально давался срок в 12 месяцев на высылку рабочих. При этом правки были внесены "в последнюю минуту".

По оценке США, ежегодно благодаря высоким налогам, которые платят работающие за рубежом граждане КНДР (около 30 тысяч — в России, до 80 тысяч — в Китае), Пхеньян получает более 500 миллионов долларов. При этом, согласно резолюции, высылка не коснется перебежчиков, беженцев и просителей убежища, которым в случае возвращения на родину грозит наказание.

Трансляция новостей в Токио о новом ракетном пуске КНДР. 29 ноября 2017
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
"Это безумие". Политолог о разработке в США плана удара по КНДР

После принятия резолюции вступает в силу запрет на увеличение объема предоставляемой КНДР сырой нефти более четырех миллионов баррелей в год. С 1 января также вводятся ограничения на поставки почти 90 процентов нефтепродуктов: КНДР будет разрешено получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин, о контрактах на которые государства должны отчитываться перед комитетом СБ. Эксперты Совбеза, в свою очередь, обязуются уведомить членов ООН, когда будет достигнута отметка в 75 процентов от разрешенного количества. После отметки в 95 процентов государствам следует прекратить продажу и поставки нефтепродуктов до конца года. Все страны мира, согласно проекту, должны будут пресекать попытки нелегального импорта нефти в Северную Корею.

При этом члены СБ ООН будут готовы к еще большему сокращению отправляемого в КНДР бензина в случае нового ракетного или ядерного испытания.

Документ также запрещает закупки у КНДР продовольствия, сельскохозяйственной продукции, станков, электрооборудования и оборудования для работы с полезными ископаемыми, что должно лишить Пхеньян 200 миллионов долларов дохода. В 2016 году, по данным США, доход с продажи по данным категориям составил 10 процентов экспортных доходов страны. Меры вводятся в дополнение к ограничениям, установленным девятью предыдущими резолюциями СБ (принимаемым с 2006 года), которые запретили КНДР экспортировать уголь, текстильную продукцию, морепродукты, железо, и другие элементы, составляющие основу экспорта страны.

Резолюция запрещает прямые и непрямые поставки, продажу и передачу Северной Корее транспортных судов, промышленного оборудования, железа и стали. Но это не касается запчастей для гражданских самолетов. На данный момент в авиапарке страны стоят Ан-24, Ан-148, Ил-18, Ил-62, Ту-134, Ту-154, Ту-204 различных модификаций.

В документе также содержится оговорка, что его положения не затрагивают поставки российского угля в третьи страны через железнодорожно-портовый проект Раджин (КНДР) — Хасан (Россия).

 

Ракетный паритет
© Инфографика
Ракетный паритет
Комментировать
В мире
Комментарии
43 пользователя оставили 58 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
ogorodnik.alexander
Это не законные санкции, а форменная травля Северокорейского народа, чье государство поставило себе цель сделать страну независимой и защищенной от военных угроз. Что подтверждается, тем что год назад КНДР просила в обмен на прекращения ядерной программы всего лишь прекращения учений США и южной Кореи репетирующих уничтожение (захват) северной Кореи. И конечно на такую «большую» уступку США пойти не могут. А весь мир молчит, несмотря на то, что США открыто в ООН заявляют о возможном уничтожении КНДР и подготовке таких планов.
23:10
22.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Андрей ДмитриевКорона Русской Империи
Корона Русской Империи, "принято единогласно" же...
Сделайте ма-а-аленькое умственное усилие.
23:51
22.12.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена