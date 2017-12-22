КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Подозреваемый на Украине в государственной измене Станислав Ежов — помощник украинского премьера Владимира Гройсмана не признает вину, заявил в пятницу его адвокат Владимир Шпирук.
Шевченковский районный суд Киева в пятницу арестовал Ежова до 17 февраля.
"Вы слышали, чтобы он признал свою вину?…Пока нет (не признает вины – ред.)", — заявил Шпирук, отвечая на вопрос журналистов о признании вины его подзащитным.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что в Кремле не располагают информацией о задержании помощника украинского премьера. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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