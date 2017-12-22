США ввели санкции против 10 воров в законе из бывшего СССР

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Американский Минфин внес в санкционный список десять человек из России и республик бывшего СССР, среди которых — известные криминальные авторитеты, говорится в сообщении ведомства.

Treasury targets the "Thieves-in-Law” Eurasian Transnational Criminal Organization, and designates 10 individuals and two entities linked to the syndicate. Crime Chart and Release: https://t.co/JzPjzk8GJw pic.twitter.com/qoBDs50iZ5 — Treasury Department (@USTreasury) 22 декабря 2017 г.

Всех их власти США считают причастными к международной преступной организации "Воры в законе". Помимо имен, в списке указываются клички.

Под санкции попали Юрий Пичугин (Пичуга), Рубен Татулян (Робсон), Алимжан Тохтахунов (Тайванчик), Владимир Тюрин (Тюрик), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Воскрес), Камчибек Кольбаев (Камчи Бишекский), Лаша Шушанашвили (Лаша Руставский), Владислав Леонтьев (Вадик Белый) и Гафур Рахимов, а также две компании: "Новый век — медиа" и спа-отель "Весна".

"Воры в законе" — это евразийский преступный синдикат, который связан с длинным списком незаконной деятельности по всему миру", — заявил глава офиса по контролю за иностранными активами Минфина США Джон Смит.

Включение в санкционный список означает, что активы этих людей и компаний на территории Соединенных Штатов замораживаются, а американским гражданам запрещается совершать с ними какие-либо финансовые операции.

Рахимов, Тохтахунов и Татулян, а также обе компании попали в список за материальную поддержку "Воров в законе", остальные — за то, что действовали "по указанию преступной организации или от ее имени".