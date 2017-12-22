США ввели санкции против 10 воров в законе из бывшего СССР

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Екатерина Соболь. Американский Минфин внес в санкционный список десять человек из России и республик бывшего СССР, среди которых — известные криминальные авторитеты, говорится в сообщении ведомства.
Treasury targets the "Thieves-in-Law” Eurasian Transnational Criminal Organization, and designates 10 individuals and two entities linked to the syndicate. Crime Chart and Release: https://t.co/JzPjzk8GJw pic.twitter.com/qoBDs50iZ5— Treasury Department (@USTreasury) 22 декабря 2017 г.
Всех их власти США считают причастными к международной преступной организации "Воры в законе". Помимо имен, в списке указываются клички.
"Воры в законе" — это евразийский преступный синдикат, который связан с длинным списком незаконной деятельности по всему миру", — заявил глава офиса по контролю за иностранными активами Минфина США Джон Смит.
Включение в санкционный список означает, что активы этих людей и компаний на территории Соединенных Штатов замораживаются, а американским гражданам запрещается совершать с ними какие-либо финансовые операции.
Рахимов, Тохтахунов и Татулян, а также обе компании попали в список за материальную поддержку "Воров в законе", остальные — за то, что действовали "по указанию преступной организации или от ее имени".