Американский генерал призвал готовиться к "грядущей войне" с Россией

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Командующий морскими пехотинцами США, расквартированными в Норвегии, генерал Роберт Неллер предупредил военнослужащих о том, что в регионе может начаться "огромная драка". Об этом сообщает портал Military.com.
Генерал пояснил, что в ближайшее время в фокусе внимания окажутся Тихоокеанский регион и Россия. "Просто помните, почему вы здесь. Они наблюдают. Как вы наблюдаете за ними, так и они наблюдают за вами. У нас здесь 300 морпехов; мы могли бы увеличить это число до 3000 за одну ночь", — сказал Неллер.
Подразделения армии США находятся в Норвегии с января этого года. Это первое размещение иностранных войск в государстве со времен Второй мировой войны. В скандинавской стране морпехи тренируются проводить сражения в сложных метеоусловиях.
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Интересно, что " агрессивная" Россия не размещает свои войска близко к границам США и не размахивает шашками по всему миру, как это делают заокеанцы.
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