В Мельбурне число раненных при наезде автомобиля на пешеходов выросло до 19

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в австралийском городе Мельбурн возросло до 19 человек, сообщает телеканал SBS.
Ранее сообщалось о 15 пострадавших, в том числе ребенке дошкольного возраста.
"Полиция оцепила район Флиндерс-стрит… Пострадали 12 человек, семеро в больнице", — написала корреспондент телеканала Сара Або в своем Twitter.
По данным ТВ, полиция выясняет обстоятельства ЧП.
В четверг автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн. Водитель задержан, полиция опрашивает свидетелей происшествия.