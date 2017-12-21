В Мельбурне число раненных при наезде автомобиля на пешеходов выросло до 19

Оцепление в районе места наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне. 21 декабря 2017

Оцепление в районе места наезда автомобиля на пешеходов в Мельбурне. 21 декабря 2017

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Число пострадавших при наезде автомобиля на пешеходов в австралийском городе Мельбурн возросло до 19 человек, сообщает телеканал SBS.

Ранее сообщалось о 15 пострадавших, в том числе ребенке дошкольного возраста.

"Полиция оцепила район Флиндерс-стрит… Пострадали 12 человек, семеро в больнице", — написала корреспондент телеканала Сара Або в своем Twitter.

По данным ТВ, полиция выясняет обстоятельства ЧП.

В четверг автомобиль наехал на пешеходов в центре австралийского города Мельбурн. Водитель задержан, полиция опрашивает свидетелей происшествия.